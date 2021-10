Filme für die Erde Festival in Luzern

Luzern «Filme für die Erde» – auch das Neubad und das Stattkino sind am Festival mit dabei Rund um die Themen Konsum, nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung bringt das Festival Filme für die Erde ausgewählte Dokumentarfilme ins Neubad und ins Stattkino. Anhand der Filme, die am 19. und 21. November gezeigt werden, wird die Geschichte hinter unseren Alltagsprodukten erzählt. 14.10.2021, 14.51 Uhr

Nach Luzern kommt das Festival dieses Jahr am 19. und 21. November. Bild: PD

Mit 17'000 Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen gehört das Filme für die Erde Festival zu den grössten Umweltfestivals der Deutschschweiz. Im Rahmen dessen werden die besten Umweltdokumentationen des Jahres mit dem Ziel gezeigt, Gross und Klein für den Umwelt- und Klimaschutz zu begeistern und zum Handeln zu inspirieren. Wie die Organisation des Festivals in einer Mitteilung schreibt, sollen dieses Jahr am 19. und 21. November solche Filme auch in Luzern, nämlich im Neubad und im Stattkino, gezeigt werden.