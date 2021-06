Kanton Luzern zahlt an Umbau des Hotels Palace

Luzern Kanton unterstützt die Restaurierung des Hotels Palace mit rund 500'000 Franken Die Restaurierung des Hotels Palace in der Stadt Luzern wird vom Kanton mit rund einer halben Million Franken unterstützt. Dies hat der Regierungsrat beschlossen. 15.06.2021, 15.27 Uhr

Das Gebäude ist im Kantonalen Denkmalverzeichnis eingetragen, es wurde als eines der letzten Grand Hotels von Luzern durch die Schweizerische Hotelgesellschaft von 1904 bis 1906 nach Plänen des Architekten Heinrich Meili-Wipf erbaut. Laut einer Mitteilung des Regierungsrats repräsentiert das «Palace» den Höhepunkt der Schweizer Hotellerie in der Belle Epoque sowohl in bautechnischer als auch in gestalterischer Hinsicht und gilt als besonders schutzwürdiges Kulturdenkmal von erheblichem künstlerischen, historischen, heimatkundlichen und wissenschaftlichen Wert. (zim)