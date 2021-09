Luzern: Verurteilter Betrüger blitzt vor Bundesgericht ab

Luzern Firma um Hunderttausende Franken geprellt: Verurteilter Betrüger blitzt vor dem Bundesgericht ab Zwei Männer nutzten einen Systemfehler aus, um sich auf Kosten eines Unternehmens zu bereichern. Gegen den Schuldspruch wehrte sich einer der Verurteilten vor allen Instanzen – jedoch ohne Erfolg. Julian Spörri 30.09.2021, 19.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Jahren 2003 und 2004 witterten zwei Männer das grosse Geld: Sie nutzten einen Fehler im Rechnungssystem einer Firma aus und erschlichen sich insgesamt 927'840 Franken. Möglich war dies, weil die beiden Betrüger beim Arbeitgeber des einen Mannes Warenbestellungen auslösten und diese umgehend wieder stornierten. In der Folge stellte die Firma, in welcher der zweite Mann tätig war, in 21 Fällen sogenannte Rabattrückforderungen. Diese wurden vom geprellten Unternehmen wegen eines Systemfehlers – trotz Stornierung der Bestellungen – beglichen.