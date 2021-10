Luzern - Fundbüro der Polizei versteigert Sarg von Fasnacht 2021

Ein menschenleerer Kapellplatz, dafür ein Sarg am Fritschibrunnen: Dieses Bild hat sich uns zum Start in die Fasnacht 2021 in der Stadt Luzern gezeigt. Nun wird dieser symbolträchtige Sarg auf Ricardo versteigert.

PilatusToday 21.10.2021, 21.20 Uhr