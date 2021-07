Luzern Gedenkfeier Sempach trotz Corona «würdig» durchgeführt Rund 170 geladene Gäste besuchten die Gedenkfeier bei der Schlachtenkapelle. Simon Mathis 04.07.2021, 20.54 Uhr

Die Feier unter den alten Bäumen hinter der Schlachtkapelle. Bild: Kanton Luzern Die Musikgesellschaft Harmonie Sempach begleitete den Anlass musikalisch. Bild: Kanton Luzern Regierungspräsident Marcel Schwerzmann und die Standesweibelin während dem Schweizerpsalm. Bild: Kanton Luzern Standesweibelin und Landammann Martin Pfister vom Gastkanton Zug, Regierungspräsident Marcel Schwerzmann und Standesweibelin, Kantonsratspräsident Rolf Bossart. Bild: Kanton Luzern Der katholische Pfarreileiter von Sempach, Franz Zemp, und der reformierte Pfarrer Theo Leuenberger leiteten gemeinsam den ökumenischen Gottesdienst. Bild: Kanton Luzern Stadtpräsident Jürg Aebi. Bild: Kanton Luzern Festredner Ruedi Durrer. Bild: Kanton Luzern Regierungspräsident Marcel Schwerzmann. Bild: Kanton Luzern Festprediger Dr. David Neuhold. Bild: Kanton Luzern «Wenn wir wegen Covid nicht an die Schlacht nach Sempach dürfen, kommt die Schlacht halt zu uns». Unter diesem Motto kamen 190 Safran-Zünftler am Sonntag nach Emmen, ins Le Théâtre. Bild: Zunft zu Safran Im «Le Théâtre» stand ein fast echter Winkelried-Stein auf der Bühne, im Theater roch es nach Heu, fast wie in Sempach. Bild: Zunft zu Safran Ein «Morgenbrot» (Frühstück) wurde serviert, gefolgt von einer feierlichen, ökumenischen, musikalischen Andacht. Bild: Zunft zu Safran Löcher staunten nicht wenige Emmerinnen und Emmer, als der teils sehr altertümlich bewaffnete «Harst» aus Luzern sich zum Umzug formierte und unter Polizei-Geleitschutz Richtung Viscosistadt defilierte. Bild: Zunft zu Safran

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Gedenkfeier Sempach zum zweiten Mal in Folge im kleinen, geschlossenen Rahmen bei der Schlachtkapelle statt, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Trotz der unsicheren Wetterlage fand die Feier im Freien statt, heisst es dort. Rund 170 geladene Gäste nahmen das Morgenbrot auf der Terrasse der Wirtschaft zur Schlacht ein, folgten danach dem Gottesdienst und Festakt unter den grossen Bäumen hinter der Schlachtkappelle und tauschten sich beim Apéro auf der Wiese neben der Kapelle rege aus. Der Anlass sei «feierlich und würdig» gewesen, so der Kanton.

Regierungspräsident Marcel Schwerzmann begrüsste die Anwesenden. Der ökumenische Gottesdienst wurde vom neuen Pfarreileiter von Sempach und Eich, Franz Zemp, geleitet. Die Festpredigt hielt David Neuhold, die Festrede Guido Durrer.