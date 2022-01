Luzern Geld für Kulturschaffende: Kanton startet Ausschreibungen für das neue Jahr Der Kanton Luzern fördert Kulturschaffende mit regelmässigen Ausschreibungen und durch die Auszeichnung besonderer Leistungen. Im Januar erfolgen die Ausschreibungen für Kulturschaffende in den Sparten «Musik», «Theater/Tanz» und «Recherchebeiträge». 14.01.2022, 21.15 Uhr

Die Beiträge werden jeweils im Wettbewerbsverfahren von einer fünfköpfigen Jury vergeben. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, lanciert die kantonale Kulturförderung Ausschreibungen in den Hauptsparten «Musik» und «Theater/Tanz» sowie ergänzend für «Recherchebeiträge». Weitere Ausschreibungen, insbesondere auch in den Hauptsparten «Angewandte Kunst» und «Freie Kunst», werden gemäss Mitteilung im zweiten Halbjahr 2022 durchgeführt.