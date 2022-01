Luzern: Der Horwer Gian Waldvogel (Grüne) wird neuer Kantonsrat

Luzern Gian Waldvogel wird neuer Kantonsrat Gian Waldvogel rückt für die Fraktion der Grünen / Jungen Grünen in den Kantonsrat nach. Der in Horw lebende Grünen-Politiker rückt für die im Dezember zurückgetretene Gabriela Kurer nach. 10.01.2022, 12.55 Uhr

Gian Waldvogel. Bild: PD

Gian Waldvogel wird in der Januar-Session des Luzerner Kantonsrats als neues Mitglied der Fraktion Grüne / Junge Grüne vereidigt, heisst es in einer Medienmitteilung der Fraktion Grüne /Junge Grüne vom Montag. Der Nachfolger von Gabriela Kurer hat an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Journalismus und Kommunikation studiert und war zuvor und anschliessend insbesondere für NGOs in Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit tätig.