Luzern Grosser Stadtrat lehnt umstrittene Motion für einen Verkaufsstopp des Pilatus-Arena-Grundstücks ab Der Luzerner Stadtrat muss mit den Pilatus-Arena-Initianten nicht nochmals über den Kaufvertrag verhandeln. Die Motion von SP/Grüne sorgte im Stadtparlament für hitzige Diskussionen.

Nicht verkaufen, sondern im Baurecht abgeben – und damit die Verlängerung des Kaufvertrags rückgängig machen. Das forderten SP und Grüne vom Stadtrat in einer gemeinsamen Motion. Gemeint ist das Grundstück im Krienser Mattenhof, wo die Pilatus-Arena mit 4000 Plätzen und zwei Hochhäuser geplant sind:

Um dieses Grundstück geht es: das Areal der künftigen Pilatus-Arena. Bild: Pius Amrein (Kriens, 20. Juni 2020)

Der Stadtrat wollte den Vorstoss gar nicht entgegennehmen mit der Begründung, die Forderung liesse sich gar nicht umsetzen. Nun ist ihm der Grosse Stadtrat am Donnerstag gefolgt. Er hat die Überweisung mit 23 Nein- zu 18 Ja-Stimmen abgelehnt, bei 4 Enthaltungen. Letztere stammten von einzelnen SP- und Grünen-Parlamentariern.

Zuvor hatte Motionär Mario Stübi (SP) vergeblich versucht, mit seinen Argumenten eine Mehrheit zu überzeugen: «Öffentlicher Boden muss öffentlich bleiben – schon jetzt wäre der Landwert wieder höher als der Verkaufspreis.» Vor allem aber kritisierte er die Informationspolitik des Stadtrats. Dieser hatte die Verlängerung des Vertrags Ende letztes Jahr weder öffentlich kommuniziert noch in die Geschäftsprüfungskommission getragen. Dies störte auch Simon Roth (SP):

«Zum Thema wurde eine Interpellation eingereicht, dann noch eine Motion – wenn das nicht Indiz genug ist, in die Kommission zu gehen.»

Co-Motionär Christian Hochstrasser (Grüne) betonte, dass es keinesfalls darum gehe, das Projekt zu verhindern – es gehe um Fehler, die der Stadtrat gemacht habe: «Gemäss Vertrag ist er nicht zur Verlängerung verpflichtet, sondern einfach berechtigt – da hätte er einfach mehr Gespür an den Tag legen sollen.» Mit der Überweisung der Motion sei der Stadtrat gezwungen, die Situation rechtlich abzuklären. Das hielt Andreas Felder (CVP) für unnötig: «Im Vertrag steht, dass der Stadtrat ihn verlängern kann – mit Betonung auf ‹können›. Und genau das hat er ja getan.»

Geschlossene Unterstützung von bürgerlicher Seite

Ausnahmslos Schützenhilfe erhielt die Exekutive von GLP, CVP, FDP und SVP. «Die Verlängerung des Vertrages liegt in der Kompetenz des Stadtrats», sagte Jules Gut (GLP) trocken. Von einer Zwängerei sprach Mirjam Fries (CVP): «SP und Grüne klammern sich an einen Strohhalm, um den ungeliebten Verkauf des Grundstücks rückgängig zu machen.» Zudem müsse die Stadt ein verlässlicher Partner bleiben. Sonja Döbeli (FDP) fand: «Die Motion bittet, den Volkswillen zu respektieren – das unterstützen wir, nur anders.» 2016 habe die Bevölkerung Ja gesagt zum Verkauf des Grundstücks. «Dass politische Prozesse lange dauern, wissen wir, und das weiss der Stadtrat, darum hat er die Verlängerungsoption explizit im Kaufvertrag festgehalten.» Thomas Gfeller (SVP) sagte: «Bei der Annahme der Bodeninitiative 2017 wurde mehrfach betont, dass die neue Gemeindeordnung nicht rückwirkend geltend soll, insbesondere nicht für die Pilatus-Arena.» Dass ausgerechnet die SP dem Stadtrat vorwerfe, den Volkswillen zu missachten – da würden ihm die Worte fehlen.

Silvio Bonzanigo (parteilos) wühlte derweil noch in der Geschichtenkiste und erinnerte an die damaligen Diskussionen im Parlament rund ums FCL-Stadion und die dortigen Hochhäuser. Man habe viele rechtliche Fragen klären müssen. «Die Kreativität von SP und Grünen war riesig – was ich von dieser Seite bei anderen Geschäften meist vermisst habe», so Bonzanigo. Mal hätten sie ein Wegrecht ins Spiel gebracht, mal die Schützen. «Man nahm billigend in Kauf, dass das Projekt scheitert – und dies droht nun auch hier wieder», sagte er.

Aufatmen nach dem Nein zur Motion konnte Bauvorsteherin Manuela Jost (GLP). Sie betonte, dass der Stadtrat die Verlängerung des Vertrags vorab juristisch abgeklärt und grünes Licht erhalten habe – von Juristen der Baudirektion. Zumal die Verlängerung ganz klar in der Kompetenz des Stadtrats liege. Was sie aber einräumte:

«Ja, wir hätten die Kommission darüber informieren können.»