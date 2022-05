Elias Steiner folgt auf Grüne Grossstadträtin Heidi Rast

Luzern Grüne Grossstadträtin Heidi Rast tritt zurück – Elias Steiner tritt Nachfolge an Aus beruflichen und privaten Gründen scheidet die Grüne Heidi Rast aus dem Grossen Stadtrat aus. Ihr Nachfolger ist der 33-jährige Elias Steiner. 09.05.2022, 11.48 Uhr

Die Grossstadträtin Heidi Rast hat ihren Rücktritt bekannt gegeben und wird am Donnerstag im Grossen Stadtrat verabschiedet. «Ihren reiflich überlegten Entscheid begründet sie unter anderem mit beruflichen, sowie privaten Veränderungen», schreiben die Grünen Stadt Luzern in einer Mitteilung. Sie war seit September 2019 Mitglied des Rates und in der Sozialkommission engagiert.