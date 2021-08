Luzern: Handchirurg Urs Hug hat erste Handprothese eingesetzt

Luzern Kantonsspital Urs Hug ist neuer Chefarzt – und hat die erste moderne Handgelenkprothese in der Zentralschweiz eingesetzt Per 1. September 2021 wird Urs Hug am Luzerner Kantonsspital zum Chefarzt Handchirurgie befördert. Der 50-Jährige setzt sich stark für sein Fachgebiet ein – und führte vor einem Jahr zum ersten Mal einen in der Deutschschweiz seltenen Eingriff durch. Fabienne Mühlemann 27.08.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich kann Röbi Scheuber seiner Leidenschaft wieder nachgehen und auf seinen Skiern die Piste hinuntersausen. Was heute ohne Probleme möglich ist, war letztes Jahr kaum vorstellbar. Der 61-Jährige hatte starke Schmerzen in seinem rechten Handgelenk, das Halten des Skistocks war schwierig. «Schliesslich lautete der Befund Arthrose. Doch ich konnte schon als 20-Jähriger keine richtigen Liegestütze mehr machen – ich hatte ein Band in der Hand gerissen und ging nie zum Arzt.» Da er Linkshänder ist, umging er die Probleme mit seinem Handgelenk 40 Jahre lang. 2020 suchte er doch den Arzt auf, weil die Schmerzen unerträglich wurden – und dies stellte sich als Glücksfall heraus.

Verstehen sich äusserst gut und sind ein starkes Team: Handchirurg Urs Hug und Patient Röbi Scheuber. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2021)

Er landete bei Urs Hug, ab 1. September Chefarzt der Handchirurgie am Luzerner Kantonsspital (Luks). Dieser schlug dem Patienten die Idee der Handgelenkprothese vor – und zwar eine moderne Variante, welche weder Hug noch ein anderer Zentralschweizer Arzt bisher eingesetzt hatte. Hug sagt:

«Neben der Prothese kam einzig eine Versteifung des Handgelenks in Frage. Da Röbi Scheuber zwar noch sportlich aktiv ist, aber in den nächsten 30 Jahren das Handgelenk nicht mehr stark beanspruchen muss, entschieden wir uns für die Prothese.»

Der Patient ergänzt: «Alle Ärzte haben mir von dem Eingriff abgeraten, weil niemand damit vertraut war. Doch ich habe an Urs Hug geglaubt. Er hat mich super beraten, und ich habe mich bei ihm wohlgefühlt.» Am 16. Oktober 2020 erhielt er dann sein neues Handgelenk – von aussen ist heute nur noch die Narbe zu sehen.

Die operierte rechte Hand von Röbi Scheuber. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2021)

Verankerung ist die Schwierigkeit

Doch was macht diese Handgelenkprothese so speziell? Urs Hug erklärt: «Es ist so, dass Handchirurgen über Jahrzehnte mehrheitlich schlechte Erfahrungen mit früheren Prothesen gemacht haben. Die Schwierigkeit ist die Verankerung. Die vielen kleinen Knochen in der Handwurzel sind rund, haben eine dünne Wand und sind mit viel Knochenmark ausgefüllt. Das bietet keine gute Abstützung.»

Die bisherigen Prothesen stützten vor allem im Handwurzelbereich ab und haben daher nicht gehalten. Bei der modernen Handgelenkprothese wird dieses Problem umgangen. «Ein erster Zapfen reicht nun bis zum Mittelhandknochen des Mittelfingers, welcher als Röhrenknochen die Belastung gut auffangen kann. Der zweite Zapfen wird stabil in der Speiche, dem grösseren der beiden Unterarmknochen, verankert. Ausserdem hat die Prothese eine Titan-Beschichtung, weshalb sie gut in den Knochen einwächst. In die Zapfen werden dann Pfanne und Kugel gesteckt, dazwischen findet die Bewegung statt.»

Die Röntgenbilder von Röbi Scheuber. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2021)

Diese Methode stammt aus Skandinavien, wo sie bereits seit über zehn Jahren angewendet wird. Es ist die erste Prothese, welche mittelfristig gute Resultate erzielt. Hug hat sie nun bereits bei vier Patienten eingesetzt. In der Schweiz haben rund 90 Personen ein solches Implantat erhalten, vor allem in der Westschweiz. «Im deutschsprachigen Raum sind wir eher zurückhaltend eingestellt und warten ab, bis klare Daten vorliegen, weswegen noch nicht viele vor mir den Eingriff durchgeführt haben», sagt der Handchirurg. Doch mit dem Implantat bleibe eine gute Beweglichkeit erhalten und auch die Schmerzen verschwinden. Das bestätigt auch Röbi Scheuber: «Ich kann mein Handgelenk noch besser bewegen als vor der Operation. Und Schmerzen habe ich auch keine mehr – ich spüre nicht mal, dass ich eine Prothese habe.»

Nach der OP ging er in die Handtherapie

Röbi Scheuber. Bild: Patrick Huerlimann

Natürlich bestehe bei jeder Operation ein Risiko für Komplikationen. Bei Röbi Scheuber dauerte die Operation rund zwei Stunden, danach musste er fünf Nächte stationär behandelt werden, weil es zu einer starken Schwellung kam. Ein anderer Patient hingegen war nur zwei Nächte im Spital. «Das ist von Fall zu Fall anders und wirkt sich dann auch unterschiedlich auf die Kosten aus. Allein das Implantat kostet rund 5000 Franken», sagt Hug.

Nach der Operation besuchte Röbi Scheuber ein- bis zweimal pro Woche die Handtherapie. Hug sagt: «Diese professionelle Betreuung mit Übungen für das Handgelenk ist sehr wichtig, denn sonst ist der Patient überfordert und erreicht kein optimales Resultat.» Als Patient brauche man Geduld, denn der Vernarbungsprozess benötige seine Zeit. «Es wird noch etwa ein Jahr gehen, bis Röbi Scheuber ein Endresultat hat», sagt Hug. Für den Patienten ist jedoch klar: «Die Prothese ist eine grosse Wohltat, und ich würde die Operation jederzeit wieder machen.»