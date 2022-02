Schoss Polizei in Luzern ein, zwei, oder drei Mal auf Fluchtauto?

Luzern Hat die Polizei ein, zwei oder sogar drei Mal auf das Fluchtauto geschossen? Sicher ist: Am Montagabend kam es in der Luzerner Innenstadt zu einem Waffeneinsatz der Luzerner Polizei: Sie wollte so ein Fahrzeug stoppen. Über die Anzahl der Schüsse gibt es mehrere Versionen. Martin Messmer 02.02.2022, 13.19 Uhr

In diesem Bereich der Hirschmattstrasse schoss die Polizei auf ein Fluchtauto. Google Earth

«Ich fuhr auf der Pilatusstrasse, als mich plötzlich ein Polizeiauto mit enormer Geschwindigkeit rechts überholte. Ich bin extrem erschrocken»: Das sagt eine Frau*, die am Montagabend gerade auf dem Heimweg war, als sich mitten in Luzern eine Verfolgungsjagd wie im Kino ereignete. Ihren Höhepunkt hatte diese bei der Hirschmattstrasse, wo die Polizei versuchte, mit einem gezielten Schuss das Fluchtauto zu stoppen.

Oder waren es sogar mehrere Schüsse? Die erwähnte Frau sagt, sie habe am späteren Montagnachmittag in der Innenstadt zwei Mal einen Knall gehört; zunächst habe sie gedacht, die Ursache dafür sei ein Zusammenstoss bei einem Unfall. Als sie später vernommen habe, dass es zu einem Waffeneinsatz gekommen sei, habe sie gedacht, es könnte sich auch um Schüsse gehandelt haben. «Vielleicht war es aber auch ein Schuss und der Knall eines Zusammenstosses.» Unmittelbar danach habe bei den Passanten im Umkreis des Tatortes Panik geherrscht, einige Menschen hätten ihre Köpfe schützend in ihre Arme eingerollt.

Laut einem Bericht von Tele 1 habe eine andere Augenzeugin gesagt, es seien sogar drei Schüsse gefallen. Ein Mann*, dessen Tochter das Geschehen mitbekam, sagte hingegen auf Anfrage: «Sie hat nur einen Schuss gehört.» Auf einem Video, das auf verschiedenen Portalen kursiert, ist scheinbar ebenfalls nur ein Schuss zu hören. Ebenfalls nur einen Schuss gehört hat eine weitere Person*, die zum betreffenden Zeitpunkt am Montagnachmittag in einem der Geschäfte an der Hirschmattstrasse arbeitete, wie diese auf Anfrage der Luzerner Zeitung erklärte.

Staatsanwaltschaft verweist auf externe Untersuchung

Bei der Staatsanwaltschaft heisst es auf die Frage, ob die Polizei zwei Mal geschossen habe: «Das wird die externe Untersuchung klären.» In der Medienmitteilung der Luzerner Polizei vom Dienstag war noch von nur einem Schuss die Rede. Dort steht wörtlich: «Um das Fahrzeug zu stoppen und die weitere Flucht zu verhindern, hat ein Polizist der Luzerner Polizei einen Schuss auf das Auto abgegeben.» Die Frage nach der Anzahl Schüsse wird spätestens mit Vorliegen der Ergebnisse der externen Untersuchung geklärt.

Ebenfalls mit Verweis auf die externe Untersuchung gab es am Mittwoch seitens der Staatsanwaltschaft auch auf andere Fragen keine Antwort, zum Beispiel, ob zum Zeitpunkt des Waffeneinsatzes durch die Polizei Gefahr für Dritte bestanden habe. Ebenfalls noch keine Informationen gibt es derzeit dazu, warum genau der 31-jährige Schweizer mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet ist und, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Laut ersten Erkenntnissen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, wollte die Polizei den Autofahrer im Bereich Schwanenplatz kontrollieren, weil am Auto technische Änderungen aufgefallen seien, worauf dieser seine Flucht begann. Dabei kam es zu Unfällen. Der Fluchtfahrer und eine weitere Person wurden leicht verletzt. In Obfelden ZH schliesslich konnte der Mann verhaftet werden.

*Namen der Redaktion bekannt