Unfall im Reussporttunnel Luzern: Zwei Personen im Spital

Luzern Hatte der Autofahrer ein gesundheitliches Problem? Zwei Personen nach Unfall im Reussporttunnel im Spital Auf der Autobahn A2 kam es zu einem Unfall mit zwei Autos. Zwei Personen wurden ins Spital eingeliefert. 28.03.2022, 12.31 Uhr

Die Unfallstelle ausgangs Reussporttunnel. Bild: Luzerner Polizei (Luzern, 27. März 2022)

Ein 30-jähriger Autofahrer touchierte am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr mit seinem Auto mehrmals die linken Randsteine im Reussporttunnel. Danach prallte der in Richtung Norden fahrende Autolenker mit der Fahrzeugfront in das Heck eines vorausfahrenden Autos. Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Polizei in einem Communiqué schreibt.