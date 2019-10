Heisst die Spange Nord bald anders?

Anton Gunzinger. (Bild: Mario Heller)

Interview

Mobilitätsexperte zur Spange Nord: «Verkehrsplanung wie in den 70ern»

Das Auto gehört nicht in die Stadt, weil es zu viel Platz braucht im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln, findet Energie- und Mobilitätsexperte Anton Gunzinger. Er spricht am Samstag am Fest der Spange-Nord-Gegner in Luzern.