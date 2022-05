Luzern Auf dem Dach dieses Einkaufscenters in der Altstadt sind 24 Wohnungen geplant Die Hertensteinstrasse 50 soll zu Wohnzwecken aufgestockt und aussen aufgehübscht werden. Die Läden darunter sind davon nicht betroffen – aus gutem Grund. Roman Hodel Jetzt kommentieren 05.05.2022, 14.46 Uhr

Es ist gerade mal zwei Jahre her, als das Haus an der Hertensteinstrasse 50 rundum eingepackt war – zwecks Totalsanierung, wie die Eigentümerin Swiss Life damals sagte. Anstelle des früheren Vögele-Modehauses halten seither Läden wie Müller-Drogeriemarkt oder auch Aldi ihre Waren feil. Neustens sind an und auf dem Gebäude aber Bauprofile montiert. Nanu? Schon wieder eine Sanierung? Es handelt sich tatsächlich um eine Aufstockung, und auch die Fassade erhält ein neues Aussehen, wie Swiss-Life-Mediensprecherin Tatjana Schachenmann auf Anfrage sagt.

Bauprofile kündigen es an: Noch sieht man der Hertensteinstrasse 50 die Siebzigerjahre an – aber damit ist bald Schluss. Bild: hor

Konkret soll das Dachgeschoss, in dem sich früher die mittlerweile ins zweite Untergeschoss verfrachteten Technikräume befanden, umgenutzt und um ein Stockwerk ergänzt werden. Auf diesen beiden Etagen sind insgesamt 24 Mietwohnungen geplant – je elf pro Stock und dazu zwei Maisonette-Wohnungen. Der Fokus werde mehrheitlich auf 2,5- und 3,5-Zimmerwohnungen mit einer Grösse von etwa 55 bis 85 Quadratmetern liegen. Alle Wohnungen werden einen Balkon und «modernen Ausbaustandard» aufweisen. Schachenmann sagt:

«Wir gehen davon aus, dass sich die Mietzinse für diese Wohnungen an innenstädtischer Lage im mittleren Preissegment bewegen werden.»

Von den Bauarbeiten betroffen sind auch die Verkaufsflächen im zweiten Obergeschoss. Deshalb werden diese seit dem Umbau vor zwei Jahren nur zwischengenutzt als Co-Working-Spaces. Laut Schachenmann gelangen sie erst zusammen mit den Wohnungen wieder auf den Markt: «Wir rechnen aufgrund der zentralen Lage der Liegenschaft mit einer hohen Nachfrage für die Retailflächen im Obergeschoss und haben auch bereits erste Anfragen von Interessenten erhalten.»

Ferner wird die aus rötlich eingefärbten Waschbetonelementen bestehende Fassade farblich den umliegenden Altstadthäusern angepasst. Der Dachstuhl wird künftig mit Kupferblech statt wie bisher Eternit gedeckt. Die bereits bei der Sanierung der Verkaufsflächen 2019/2020 ersetzten Fenster und Schaufenster bleiben drin.

Darum wurde das Gebäude nicht in einem Zug um- und ausgebaut:

Auf die Frage, warum Swiss Life die ganze Liegenschaft nicht in einem Zug um- und ausgebaut hat, antwortet Schachenmann: «Ziel war es, die Verkaufsflächen nach dem Mieterwechsel an dieser zentralen Lage in der Innenstadt schnell wieder zu beleben.» Gemeint ist damit der Auszug von Hauptmieter OVS 2018. «Deshalb haben wir uns für eine zweistufige Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft entschieden.»

Marques Architekten stechen sieben weitere Büros aus

Gemäss Schachenmann benötigt eine Aufstockung in der Innenstadt ein qualifiziertes Studienverfahren, was viel Zeit in Anspruch nehme. Im Jahr 2019 habe die Stadtbildkommission der Stadt Luzern auf Basis einer Machbarkeitsstudie über die mögliche Fassadenneugestaltung und Aufstockung der Liegenschaft entschieden. Dies mit der Auflage, einen Studienauftrag durchzuführen. Acht Architekturbüros nahmen 2020/21 daran teil. Die Stadt Luzern war durch den Stadtarchitekten im Beurteilungsgremium vertreten. Die kantonale Denkmalpflege habe dem Siegerprojekt von Marques Architekten AG und Implenia AG eine gute Einordnung in der Altstadt attestiert, so Schachenmann.

Bezug der Wohnungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 geplant

Das Baugesuch wurde Anfang April bei der Stadt Luzern zur Bewilligung eingereicht. Swiss Life rechnet mit einer Bauzeit von eineinhalb Jahren und, abhängig vom Bewilligungsprozess, mit der Fertigstellung frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024.

Hier befand sich einst das Coop-City-Warenhaus 48 Jahre hat die Hertensteinstrasse 50 auf dem Buckel. Hier war 1974 das Coop-City-Warenhaus eröffnet worden. Nur zehn Jahre später schloss Coop den grosszügigen Laden – mit zwei Ausnahmen: Der Supermarkt im Untergeschoss blieb bis zur Eröffnung des Löwen-Centers 1986 in Betrieb und das Restaurant im zweiten Obergeschoss gar bis 2003. Auf den restlichen Flächen zog damals das Modehaus Vögele ein. Später wurden Teile davon an weitere Retailer wie Interdiscount oder Ochsner Sport weitervermietet. Als letzter Hauptmieter vor dem Umbau fungierte Vögele-Nachfolger OVS. (hor)

