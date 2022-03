Wie Einheimische ukrainischen Flüchtlingen helfen können

Luzern «Im Idealfall entstehen lebenslange Freundschaften»: Wie Einheimische Flüchtlingen helfen können Die ukrainischen Flüchtlinge dürfen auf eine Welle der Solidarität in der Schweiz zählen. Weshalb ist das so? Wir sprachen mit Sibylle Stolz, Leiterin Quartiere und Integration bei der Stadt Luzern. Robert Knobel Jetzt kommentieren 21.03.2022, 19.37 Uhr

Ein Plakat bei der Uni Luzern weist Flüchtlingen den Weg zum First Contact Point auf dem Inseli. Dominik Wunderli (Luzern, 21.03.2022)

Wir erleben eine riesige Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen. Hat es etwas Vergleichbares schon einmal gegeben?

Sibylle Stolz: Die Solidarität ist wohl vergleichbar mit derjenigen für Ungarn 1956 und die Tschechoslowakei 1968. Auch der Syrienkrieg führte 2015 zu grosser Solidarität, aber nicht so stark wie jetzt.

Sibylle Stolz, Leiterin Quartiere und Integration, Stadt Luzern. Nadia Schaerli

Woran liegt das? Wieso sind ukrainische Flüchtlinge willkommener als eritreische?

Es gibt diverse Gründe. So gibt es wie 1956 und 1968 in unserer Wahrnehmung einen klaren Feind und klare Opfer. Bei den Opfern, die zu uns kommen, handelt es sich zudem vor allem um Frauen und Kinder. Wenn junge Männer aus Afrika fliehen, scheint nicht immer ganz klar, weshalb gerade sie kommen und weshalb gerade jetzt. Bei den ukrainischen Familien ist das sofort klar. Speziell ist auch, dass wir die Ereignisse in der Ukraine medial laufend mitverfolgen und sehr gut informiert sind. Bei der unterschiedlichen Offenheit gegenüber bestimmten Herkunftsländern spielen wohl auch immer Vorurteile mit. Und schliesslich hat der Bund im Ukrainekrieg ganz anders kommuniziert als etwa im Syrienkrieg.

Wie meinen Sie das?

2015 war von Anfang an klar, dass die syrischen Flüchtlinge zunächst in Asylzentren untergebracht werden und ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Die ukrainischen Flüchtlinge erhalten sofort den Status S. Dies hat zur Folge, dass sie auch bei Privaten unterkommen können und arbeiten dürfen. Sie kommen also viel rascher mitten in der Gesellschaft an, auch wenn noch offen ist, wie lange sie bleiben.

Was raten Sie Personen, die sich um Flüchtlinge kümmern oder eine Unterkunft anbieten wollen?

Wer helfen will, wendet sich von Vorteil an eine der grossen Institutionen – in Luzern etwa Hello Welcome, Solinetz, Lili Center, Sentitreff, Caritas und die Kirchen. Diese Organisationen bringen Einheimische und Zugewanderte zusammen. Im Idealfall entstehen daraus lebenslange Freundschaften. Wenn es um Flüchtlinge aus der Ukraine geht, meldet man sich am besten bei der Infoline des Kantons (041 228 73 73).

Und wenn der Kontakt zu Geflüchteten einmal hergestellt ist - was braucht es, damit die Hilfe auch gelingt?

Allgemein ist zu beachten: Man soll ganz offen über die gegenseitigen Erwartungen sprechen. Es muss ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden. Wenn jemand denkt, da kommen Arme, denen man helfen muss, kommt es oftmals nicht gut. Denn die Menschen wollen nicht ewig Bittsteller sein, sondern ihren Alltag möglichst selber gestalten und eine eigene Perspektive für die Zukunft entwickeln.

Wenn die ukrainischen Flüchtlinge länger hier bleiben, muss auch die Gesellschaft als Ganzes einiges an Integrationsleistung zeigen. Was braucht es, damit dies gelingt?

Zugewanderte brauchen einerseits einen geschützten Raum, in dem sie ihre Sprache und ihre Kultur leben können. Dabei organisieren sie sich meistens selber, da müssen wir nicht nachhelfen. Unterstützung brauchen sie aber beim Kontakt zu den Einheimischen und der sprachlichen und beruflichen Integration. Hier gilt es jeweils, rasch entsprechende Netzwerke zu schaffen. Die Schweiz hat es bisher hervorragend geschafft, Migrantinnen und Migranten in die Gesellschaft zu integrieren, statt sie in Ghettos zu isolieren. Das ist zwar anstrengend, langfristig aber erfolgreicher.

