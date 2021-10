Luzerner IT-Branche kämpft gegen Vorurteile

Luzern Informatiker – eine Gruppe von Nerds? Dieses Bild will die Branche in Luzern korrigieren Viele stellen sich unter Informatikern bebrillte einzelgängerische Sonderlinge vor. Der Zentralschweizer Berufsverband und zahlreiche Firmen kämpfen nun dagegen an. Mit einer Veranstaltung im Neubad in Luzern, die es in der Form noch nicht gegeben hat. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausbildner Roger Hügi (zweiter von rechts) nimmt mit seinen Lernenden Pino Tinner, Noah Ziltener und Simon Schaufelberger (von links) für die Komax am Hackathon in Luzern teil.

Bild: Roger Grütter (Dierikon, 22. Oktober 2021)

Roger Hügi muss sich manchmal vorkommen wie ein Metzger, bei dem die Kunden Schuhe kaufen wollen. Hügi bildet beim Technologieunternehmen Komax AG mit Hauptsitz in Dierikon 16 Informatiklernende aus. «Viele Jugendliche haben vom Informatiker ein völlig falsches Bild», sagt Hügi. «Nämlich das eines Einzelgängers mit dicker Brille und verwuschelten Haaren, der in einem dunklen Kellerraum bei Pizza und Energydrink Computerspiele entwickelt.» Dabei sei das Gegenteil der Fall: Informatiker seien Teamplayer, die in hoher Eigenverantwortung nach Lösungen suchen. Schon in der Ausbildung gehe es darum, nicht einfach die Programmzeilen eines Vorgesetzten zu kopieren, sondern eigene Lösungen zu finden.

Das verzerrte Bild will Hügi richtigstellen. Die Lehre sei zwar beliebt. Aber ob sich auch jene Oberstufenschülerinnen und -schüler bewerben, die ins eigentliche Profil passen, sei eine andere Frage. Eine gute Gelegenheit für die Korrektur bietet sich am kommenden Freitag. Dann findet im Neubad in Luzern der erste Zentralschweizer Young-Talents-Hackathon statt. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, bei der junge Informatiktalente in Gruppen an Programmierprojekten arbeiten. Roger Hügi nimmt mit drei Lernenden teil. Mit welchem Projekt, sei später verraten.

Plattform für junge Berufsleute und Unternehmen

Die Veranstaltung im Neubad wird von ICT-Berufsbildung Zentralschweiz, also dem regionalen Berufsverband der Informatiker, Mediamatiker und ICT-Fachleute, sowie dem Informatikunternehmen UMB AG mit Hauptsitz in Cham organisiert. David Tassi, Geschäftsführer des Berufsverbands, bestätigt Hügis Einschätzung: «Das mit dem falschen Bild hören wir immer wieder von Firmen, die Schnuppertage veranstalten.» Mit Projekten wie dem dieses Jahr eröffneten ICT-Campus für interessierte Oberstufenschülerinnen und -schüler wolle man Gegensteuer geben. Die Veranstaltung vom kommenden Freitag soll aber auch dazu dienen, dass Lehrlinge und frisch ausgelernte Fachleute ihr Können den anwesenden Firmenvertretern präsentieren können. Umgekehrt sollen die Zentralschweizer Unternehmen zeigen, dass nicht nur Zürcher Betriebe interessante Stellen bieten.

Der Anlass dauert von Freitag um 12 bis Samstag um 18 Uhr. Das Datum fällt in die Vorphase des Schweizer Digitaltags, der am 10. November unter anderem im Verkehrshaus stattfindet. Maximal 50 junge Berufsleute arbeiten während 30 Stunden an einem eigenen Projekt oder wählen ein vorhandenes aus. Die Verpflegung ist organisiert und für Abwechslung sorgen Referate. Die Teilnahme erfordert ein Covid-Zertifikat und ist kostenlos. Laut David Tassi können sich noch interessierte junge Menschen und Unternehmen anmelden. Das Budget bewegt sich laut Tassi unter 50'000 Franken. Der Anlass sei als Pilot bewusst klein angesetzt. Bei Erfolg könne aber auch eine Reihe daraus werden.

Nicht mit einer Reihe, aber mit einem Förderband hat übrigens das Projekt von Roger Hügi zu tun. Die Automatikerinnen und Automatiker der Komax hätten bereits ein Förderband mit Steuerung gefertigt. Nun sei es an Hügi und seinen Informatiklernenden, das passende Programm zu entwickeln. Objekte auf dem Förderband sollen korrekt erfasst und auf einer Website dargestellt werden. Was also im grossen Massstab in Paket- und Logistikzentren steht, soll in abgewandelter Form auch in anderen Unternehmen eingesetzt werden. Ob die Geräte dereinst aus Dierikon stammen, hängt unter anderem vom Erfolg des Marathons ab, den die Informatiktalente im ehemaligen Schwimmbad absolvieren.

Informationen zum Young-Talents-Hackathon finden Sie unter: https://www.umb.ch/unternehmen/events/hackathon#grid66_4132