Bachelor Logopädie für die Zentralschweiz

Luzern Jetzt soll Online-Ausbildung Logopädie-Fachkräftemangel beseitigen Im Kanton Luzern gibt es viel zu wenige Logopädinnen und Logopäden. Ein Grund dafür könnte sein, dass es hier keine Ausbildung gibt. Das wird jetzt anders. Martin Messmer Jetzt kommentieren 29.10.2021, 16.56 Uhr

Dass Menschen sich verständlich und sicher ausdrücken können, ist von zentraler Bedeutung. Im Kanton Luzern gibt's aber ein Problem: Schülerinnen und Schüler, die Unterstützung in ihrer Sprachentwicklung benötigen, erhalten diese nicht immer in geeignetem Ausmass. Der Grund ist simpel: Es fehlt an Logopädinnen und Logopäden, die ihnen dabei helfen, ihre Sprachkompetenz zu entwickeln. Im vergangenen Schuljahr waren es kantonsweit 2000 Kinder, die eines der logopädischen Angebote in Anspruch nahmen, 1800 davon besuchten eine Therapie am Logopädischen Dienst.

Im Kanton Luzern gibt es Wartelisten für Kinder, die eine logopädische Therapie besuchen sollten. Grund: Es gibt zu wenig Fachkräfte. Bild: PD

Wegen des Fachkräftemangels müssen aber bei jenen Kindern mit einer nicht sehr ausgeprägten Sprachstörungen Abstriche gemacht werden. Gemäss Heidi Zutter vom Berufsverband Logopädie Luzern gibt es nur schon Wartelisten für Kinder, die abgeklärt werden sollten. Und dann gebe es natürlich auch Wartelisten für Kinder, für die eine Therapie nötig ist, und in den Therapien selbst dann führe der Fachkräftemangel dazu, dass Therapien verkürzt oder Pausen eingelegt werden müssten. Zutter sagt:

«Das kann dazu führen, dass sich Sprachstörungen bei Kindern manifestieren.»

Wie akut das Problem ist, zeigt nur schon ein Blick auf das Stellenportal des Kantons Luzern: Dort sind derzeit – mitten im ersten Semester des laufenden Schuljahres – über ein Dutzend Stellen im Bereich der Logopädie ausgeschrieben mit total über 1000 Stellenprozenten. Dass verzweifelt nach Fachkräften gesucht wird, wird etwa im Stelleninserat der Schuldienste Rontal ersichtlich: Dort können potenzielle Logopädinnen so viel arbeiten, wie ihnen beliebt. Ausgeschrieben ist die Stelle nämlich mit «Pensum nach Wunsch».

Die Dienstelle Volksschulbildung hat bereits vor einigen Monaten mit einer Sofortmassnahme auf den Fachkräftemangel reagiert und wegen der Situation «Vorgaben für den Einsatz der Ressourcen bei Stellenvakanz in der Logopädie» erlassen. Und Aldo Magno, der frühere Vorsteher der Volksschulbildung, wollte gar eine Ausbildung zur «Logopädie Light» installieren, um das Problem einigermassen zu lösen, was in der Fachwelt jedoch nicht gut angekommen ist.

In der Zentralschweiz kann man jetzt online den Bachelor Logopädie machen

Nun soll ein neues Ausbildungsmodell helfen, mehr Logopädinnen und Logopäden für den regionalen Arbeitsmarkt auszubilden. Ab September 2022 bietet die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Luzern erstmals einen Bachelorstudiengang Logopädie in der Zentralschweiz an. Explizit darum, weil es in der Zentralschweiz einen Fachkräftemangel gibt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. In der Zentralschweiz gab es bisher kein solches Angebot.

Der grosse Vorteil für Absolventinnen und Absolventen ist, dass sie nicht mehr so oft nach Zürich reisen müssen: Studierende aus der Zentralschweiz können die Hälfte der Unterrichtszeit online absolvieren, nur 20 Prozent des Unterrichts findet in Zürich statt, die restlichen 30 Prozent Präsenzzeit sind in Luzern, wofür die PH Räume zur Verfügung stellt. «Mit der dezentralen Durchführung des Bachelors in Logopädie können wir den Studierenden eine lokale Verankerung und das bewährte Studium in Logopädie anbieten. Damit leisten wir gemeinsam mit der PH Luzern einen Beitrag gegen den akuten Mangel an Logopädinnen und Logopäden», wird HfH-Direktorin Barbara Fäh zitiert.

Berufsverband zieht Bachelor-Studium einem Light-Modell vor

Heidi Zutter, Co-Präsidentin des Berufsverbands Logopädie Luzern

Heidi Zutter, Co-Präsidentin des Berufsverbands Logopädie Luzern, ist froh, dass nun in der Zentralschweiz eine vollwertige Ausbildung mit Bachelor-Abschluss zur Verfügung steht statt nur eine Art «Logopädie Light», wie das noch im Sommer diskutiert wurde. In das neue Angebot setzt sie «sehr grosse Hoffnungen, damit die Situation des Fachkräftemangels entschärft oder gar gelöst werden kann», wie sie auf Anfrage sagt. «Ich bin überzeugt, dass nun bald auch in der Zentralschweiz mehr Logopädinnen und Logopäden rekrutiert werden können.»

«Problem wird sicher entschärft»

Auch Katrin Birchler, welche die Dienststelle für Volksschulbildung interimistisch leitet, ist guter Dinge, dass der neue Online-Bachelor-Studiengang mit Präsenz-Tagen in Luzern für Besserung sorgt: «Es war tatsächlich ein oft gehörtes Argument, dass Interessenten eine Ausbildung vor Ort in Zürich oder sogar in der Ostschweiz zu weit weg sei.» Sie glaube allerdings nicht, dass der Fachkräftemangel, der schweizweit feststellbar sei, dadurch gelöst wird, «aber sicher entschärft».

Die Idee zu einer Ausbildung «Logopädin oder Logopäden Light» übrigens, die im Sommer diskutiert wurde, werde beim Kanton nicht mehr weiterverfolgt, sagt Bircher auf Anfrage weiter. Man beobachte aber den Kanton Nidwalden; dort sollen Lehrpersonen im Sinne einer kurzfristigen Lösung befähigt werden, Kindern wenn nötig logopädische Unterstützung anbieten zu können. «Denn bis die ersten Logopädinnen des neuen Bachelor-Studienganges in der Zentralschweiz fertig ausgebildet sind, dauert es ja noch», so Birchler.

Information und Anmeldung

Interessierte Personen aus allen Zentralschweizer Kantonen können sich ab 1. November bis 15. Januar 2022 für das neue Studienangebot Bachelor Logopädie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH anmelden. Am 10. November findet ein Infoanlass online und in Zürich statt.

Das Bachelorstudium umfasst sechs Semester und beginnt jeweils jährlich im September. Der Studiengang wird mit 180 ECTS abgeschlossen. Weitere Infos zum Studiengang Bachelor Logopädie gibt es hier.

Die Ausbildung im Bachelorstudiengang Logopädie befähigt laut Mitteilgung zur Ausübung eines therapeutischen Berufes für Menschen aller Altersgruppen, welche betroffen sind von Störungen der Kommunikation, der Sprache, der Schriftsprache, des Sprechens, des Redeflusses, der Stimme und des Schluckens. Das Studium vermittelt auf der Grundlage von theoretischen Modellen «fundierte berufsspezifische Kompetenzen. Wissenschaftliches Denken und theoretische Auseinandersetzung werden dabei konsequent mit praktischen Erfahrungen verknüpft.» In der praktischen Ausbildung, bei der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen, werden die Studierenden in Intervisionsgruppen durch Dozierende begleitet.

