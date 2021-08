Teenager aus Meggen hatte Krebs und sammelt Geld

Luzern Juliana Felder (18) aus Meggen hat Krebs überstanden – jetzt sammelt sie fast 60'000 Franken für kranke Kinder Mit 12 Jahren erhielt Juliana Felder eine Krebsdiagnose. Die Zeit sei schrecklich gewesen, sagt sei. Doch heute geniesst sie das Leben umso mehr - und hilft anderen krebskranken Kindern. Sandra Monika Ziegler 21.08.2021, 05.00 Uhr

Mit der Diagnose Krebs hat sich das Leben der damals 12-jährigen Juliana Felder radikal verändert. Seit Jahren verspürte sie am Schulterblatt bei Kontakt starke Schmerzen. Die heute 18-Jährige erzählt:

«Eine Untersuchung reihte sich an die andere. Im Spital sprachen sie sogar von Phantomschmerzen.»

Nach diesen Jahren in Ungewissheit sei dann ein Buckel spürbar geworden. Damals dachte Juliana, das müsste die Ursache für die Schmerzen sein. «Als man mir den Buckel heraus operierte, waren die Ärzte überzeugt, dass der gutartig war.» Das war er aber nicht. Sie hatte ein bösartiges Synovialsarkom.

Nach diesem Befund ging es Schlag auf Schlag. Zu überlegen gab es da nichts punkto Therapien:

«Da musst ich durch, das war ja die einzige Möglichkeit, um zu leben.»

So folgten neun Monate mit Chemotherapien, Bestrahlungen und Operationen und immer wieder fiebrigen Tagen im Spital. Dieses war zu dieser Zeit ihr zweites Zuhause. Eine Erinnerung lässt sie dennoch schmunzeln: «Meine Gotte hat mir aus feinem Stoff farbige Chäppli genäht, diese hatte ich dann Tag und Nacht an. Ich konnte mich nicht damit abfinden, alle Haare verloren zu haben.» Als diese wieder nachwuchsen, habe sie einen dichten Afro-Look gehabt, heute sind ihre Haare wieder steckengerade, die Locken sind herausgewachsen.

Sie kann wieder als Skilehrerin arbeiten

Nach dieser Zeit intensiven Therapiezeit folgten die Kontrollen: Zuerst alle drei, dann alle sechs Monate. «Die letzte Operation hatte ich 2017 und heute muss ich nur noch einmal im Jahr zur Kontrolle.» Auch könne sie heute wieder Sport treiben, wie zum Beispiel als Skilehrerin in Engelberg, nur einen Purzelbaum schlagen, das gehe nicht mehr. Denn bei der zweiten Operation wurden ihr zehn Wirbel versteift. «Die Purzelbäume sind aber auch nicht wichtig.» Wichtig sei das Leben und da habe sie durch die Krankheit gelernt, wie bedeutsam jeder einzelne Tag sei.

«Ich sehe das Leben mehr als Geschenk und schätze es sehr.»

Ihr Glück, wieder gesund zu sein, möchte sie teilen. Deshalb hat sie im Rahmen ihrer Maturaarbeit ein Charity-Golfturnier auf dem Golfplatz Meggen organisiert. Der Erlös sollte an krebskranke Kinder gehen. Vom Erfolg war sie selber überrascht: «Ich rechnete mit 15'000 Franken. Doch jetzt sind es 57'534 Franken.» Diese werden nun über die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz für die klinische Kinderkrebsforschung in der Schweiz gespendet.

Juliana hat sich auch gegen Corona impfen lassen. «Das habe ich nicht nur zum Selbstschutz getan, ich will langsam wieder das normale Leben zurück. Will mit Freunden unbeschwert zusammen sein und Feste feiern.» Ihre Zukunft sieht sie im Studium: «Ich wollte vor der Krankheit Ärztin werden, zwischendurch gar nicht mehr und jetzt wieder eher. In der Medizin würde mich die Chirurgie interessieren oder etwas Technisches wie Maschinenbau.»

Durch den Krebs ist sie während der Therapie auch zum Zeichnen gekommen:

«Geht es mir nicht gut, dann greife ich zu den Farbstiften.»

So sind auch ihre bunten Karten für die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz entstanden. Sujets für die Karten hat sie auch für die Bemalung der Wände in ihrem Zimmer gewählt - bunt und lebensfroh. Die Krankheit habe ihr schon zugesetzt, den Charakter jedoch wenig geändert. Sie sei immer ehrgeizig und lebensfroh gewesen. Die Zeit im Kampf gegen den Krebs sei schrecklich gewesen, habe aber ihre Sicht auf's Leben nicht schlechter gemacht. «Auf jeden Fall bin ich dankbarer und nehme nicht alles für selbstverständlich. Ich geniesse mein Leben in vollen Zügen, denn man weiss nie, wann es zu Ende ist.»