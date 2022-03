Originalgrosses F-35-Modell im Verkehrshaus Luzern augestellt

Luzern Kampfflugzeug-Präsentation verpasst? Originalgrosses Modell des F-35 im Verkehrshaus zu bestaunen Wer die Infotage zum Kampfflugzeug F-35A auf dem Flugplatz in Emmen nicht verfolgen konnte, kann sich nun dank eines im Verkehrshaus ausgestellten Modells ein Bild des Jets machen. 28.03.2022, 18.06 Uhr

Bild: PD

Vom 28. März bis am 3. April 2022 stellt das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern ein Modell des F-35 Kampfjets im originalgetreuen Massstab in der Arena aus. Das teilt das Museum am Montag mit.