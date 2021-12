Kanton Luzern begrüsst 2G-Regel, Homeoffice und Fernunterricht

Luzern Kanton befürwortet schärfere Massnahmen gegen die Coronapandemie – auch 2G für Restaurants Die Luzerner Regierung spricht sich für eine 2G-Regelung, Fernunterricht an Universitäten und Hochschulen sowie die Homeoffice-Pflicht aus. 14.12.2021, 16.44 Uhr

Der Bundesrat hat am letzten Freitag eine weitere Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie vorgeschlagen und den Kantonen zur Konsultation unterbreitet. Ebenfalls in Konsultation ist die nationale Teststrategie nach den Entscheiden des Bundesparlaments. Der Kanton Luzern befürwortet grundsätzlich die vorgeschlagenen Verschärfung der Regeln, wie er am Dienstag mitteilte. Im Details äussert sich die Luzerner Regierung wie folgt zu den einzelnen Massnahmen: