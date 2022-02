Luzern: Kantonale Impfzentren schliessen spätestens Ende März

Luzern Kanton reduziert das Impfangebot – spätestens Ende März werden Zentren geschlossen Das Gesundheits- und Sozialdepartement passt das Impfangebot der rückläufigen Nachfrage an. Die Öffnungszeiten der kantonalen Impfzentren in Luzern, Willisau und Hochdorf werden verkürzt und spätestens Ende März sollen sie ganz schliessen. 17.02.2022, 12.40 Uhr

Ein Blick ins Impfzentrum in Willisau anlässlich des Medienrundgangs. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 21. April 2021)

In den kantonalen Impfzentren in Luzern, Willisau und Hochdorf werden die Öffnungszeiten weiter reduziert, wie der Kanton in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Gegebenenfalls schon früher, spätestens aber bis Ende März werden die kantonalen Impfzentren komplett geschlossen. Da die meisten Mitarbeitenden sich bereit erklärt hätten, auch nach der allfälligen Schliessung der Impfzentren im Helferpool zu bleiben, könne der Kanton Luzern seine Impfzentren bei Bedarf schnell wieder reaktivieren, heisst es weiter. Die Anpassung erfolgt aufgrund der sinkenden Nachfrage nach den Impfungen.