Pilotversuch Kanton Luzern startet mit Impfungen in zwei Betrieben Um den Grad der Durchimpfung der Bevölkerung zu erhöhen, startet der Kanton Luzern einen Pilotversuch mit zwei Betrieben. In den Firmen Anliker und CPH Gruppe am Standort Perlen können sich Mitarbeitende freiwillig und gratis impfen lassen. 15.06.2021, 14.15 Uhr

Sowohl die Firma Anliker wie die CPH Gruppe am Standort Perlen (Perlen Papier AG und Perlen Packaging AG) haben in den letzten Wochen Erfahrungen gesammelt beim freiwilligen Testen ihrer Mitarbeitenden auf Covid-19. Jetzt weiten die beiden Unternehmen das Angebot aus und richten jeweils ein betriebsinternes Impfzentrum ein, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Bei Anliker werden sich voraussichtlich 480 Mitarbeitende impfen lassen, bei der CPH Gruppe etwa 170.