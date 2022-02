Luzerner Kantonsratssaal soll an bisherigem Standort bleiben

Luzern Kantonsratssaal soll an bisherigem Standort bleiben Der Regierungsrat lehnt einen Vorstoss ab, der einen grösseren sowie pandemietauglichen Kantonsratssaal im neuen Verwaltungsgebäude am Seetalplatz fordert. Susanne Balli 22.02.2022, 00.01 Uhr

Ein neuer Ratssaal für den Kantonsrat im geplanten Verwaltungsgebäude soll für allfällige weitere Pandemien tauglich und zudem hindernisfrei sein. Zudem soll er den zukünftigen technischen und digitalen Entwicklungen Rechnung tragen. Dies fordert der Grüne-Kantonsrat Hannes Koch (Luzern) in einem Postulat.

Das Luzerner Parlament soll auch weiterhin im Kantonsratssaal in der Stadt Luzern tagen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Juni 2019)

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, den Vorstoss abzulehnen. In seiner Begründung hält er fest, dass zwar mit dem Neubau der Kantonalen Verwaltung am Seetalplatz (KVSE) ein grosser Konferenzsaal entsteht. Dieser sei aber mit einer maximalen Fläche von 390 Quadratmetern nur unwesentlich grösser als der aktuelle Kantonsratssaal im Regierungsgebäude in Luzern. «Diese unwesentlich grössere Fläche eignet sich daher zur verbesserten Nutzung als Kantonsratssaal in ausserordentlichen Situationen nicht, wie sie die aktuelle Coronasituation darstellt.»

Eine Vergrösserung der Konferenzraumflächen sei aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse in der KVSE nicht möglich. Für ausserordentliche Situationen – wie während einer Pandemie – müssen gemäss Regierung daher auch in Zukunft situativ, den Verhältnissen angepasste Lösungen gesucht werden, zum Beispiel die Nutzung der Stadthalle Sursee als Tagungsort für den Kantonsrat.

In Bezug auf den hindernisfreien Zugang werden laut Regierung «adäquate Lösungen» im gesamten Regierungsgebäude geprüft. Der Regierungsrat hält fest, dass der Sitz des Kantonsrates auch in Zukunft in der Stadt Luzern sein werde und die Kantonsratssessionen weiterhin im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude stattfinden werden.