Ausgehtipps für die Region Luzern (16. bis 23. Februar 2022)

Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. Regina Grüter, Urs Mattenberger 16.02.2022, 19.19 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

«Zwölfnachzwölf» zu zweit und mit Doppel-Bass

Die Besinnungen mit Wort und Musik in der Peterskapelle klingen diese Woche aus mit Duos für Violine und Klarinette von Adolf Busch (heute; Lesung: Andreas Rosar) sowie zweimal mit Kontrabass: am Freitag mit Jazz (Sonja Bossart, Lesung: Laura Lombardo), am Samstag klassisch (Rebeka Máté; Lesung: Florian Flohr).

Jeweils Montag bis Samstag, 12.12, Peterskapelle, Luzern

Mendelssohns Streichoktett «Young Generation»

Mendelssohns Oktett verlangt die luxuriöse Besetzung von zwei Streichquartetten. Dafür – und für Mátyás Seibers Concertino für Klarinette und Streicher – ergänzt sich das Ensemble Accento musicale mit Musikern der «Young Generation».

Sa, 19. Februar, 20.00, Dorfzentrum, Altendorf; So, 20. Februar, 17.00, Schulhaus Lücken, Schwyz

Zuger Abendmusiken mit Cembalo- und Orgelkonzerten

Das Kammerorchester Allschwil spielt Werke mit solistischem Cembalo (Poulencs «Concert champêtre») und Orgel (Rheinberger und Saint-Saëns).

Samstag, 19. Februar, 19.00, Kirche St. Michael, Zug

Junges Orchester in Bewegung

Die 2019 gegründete Camerata Luzern geht als Ars Excelsis Ensemble neue Wege: Die Zusammensetzung ist flexibel, die mitwirkenden Musiker – Männer wie Frauen – nehmen im Orchester verschiedene Rollen ein. Der dadurch geförderte Austausch soll auch in die Interpretation der Werke einfliessen. Das sind hier die pfiffig rumorende «Suita giocosa» von Konstanin Babić und zwei Klassiker: Mozarts Sinfonia concertante KV 364 (Violine: Silvan Irniger; Viola: Gregor Bugar) und Edward Griegs Holberg-Suite. (mat)

Samstag, 19. Februar, 19.30, Der Maihof, Luzern; www.arsexcelsisensemble.ch.

Stoner-Rock-Nacht in der Bruch-Brothers-Bar

Die von den 60ern inspirierte portugiesische Stoner-Rock-Band Cosmic Mass kommt mit dem neuen Album «Alienation»: hochoktaniger, von Metalriffs getriebener Sound, kombiniert mit eingängigem melodischem Gesang.

Freitag, 18. Februar, 21.00, The Bruch Brothers, Luzern

Leidenschaft für den ­Modern Mainstream Jazz

Das internationale Jazzquintett Compulsion interpretiert Werke von Woody Shaw, John Coltrane, Cedar Walton und vor allem eigene Kompositionen mit ureigenem Sound – alleine schon durch die Kombination von Geige und Trompete in der Frontline. Auf Einladung des Jazzclubs Luzern präsentieren die fünf Musiker das zweite Album «Nothing Is As It Seems».

Sonntag, 20. Februar, 19.00, Casineum, Grand Casino Luzern

Diese Stimmen verbreiten einen Hauch von Glamour

Mit Schalk und Humor machen sich Estas Voces Eigenkompositionen sowie Songs aus Pop, Rock und Jazz zu eigen, begleitet von harmonischem Piano.

Dienstag, 22. Februar, 20.00 (Mittwoch Zusatzkonzert), Entlebucherhaus, Schüpfheim; Reservation: info@entlebucherhaus.ch

Mit Mikroskop und Mikrofon

Das kollaborative Kunstprojekt «mars travel agency» kommt mit «To all the critters in my fridge» nach Luzern. «Critter» bedeutet so viel wie Kreatur oder Kriechtier. Tatsächlich geht es um die Welt und Lebensräume von Mikroben und Pilzen. Installation, Sound und Performance in einem, setzen Delia C. Keller und Fabian Gutscher (Musik) «das sonst nicht Sichtbare» in den Fokus und überlassen in dieser Hommage an die Natur «den Kritters sozusagen die Bühne». Sie backen auch ein Sauerteigbrot – für alle. Die Performance sei inspiriert von der Biologin und Hochschullehrerin Lynn Margulis, heisst es auf der Website von «mars travel agency». Die US-amerikanische Zoologin hatte sich u. a. mit Augentierchen befasst. (reg)

Freitag, 18. Februar, 20.00, Pool, ­Neubad, Luzern.

Urner Tanzlieder: «Dr Tyyfel het ­dr Lätz erwitscht»

Für einmal werden die Lieder nicht gesungen, sondern die Texte und Melodien werden separat vorgetragen: Das literarisch-musikalische Programm «Mäitäli, wenn du witt ga tanzä» interpretiert «freche Urner Chilbi-Lieder» neu. Begleitet von Fränggi Gehrig am Akkordeon und Carlo Gamma am Sopransaxofon rezitiert Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart «wunderbar träfe Sprachbilder und witzig-angriffige Liedzeilen» aus den berühmten Urner Tanz- und Spottliedern. Der gebürtige Obwaldner hat Erfahrung mit dem Urner Dialekt – 2018 erschien von ihm der Urner Lyrikband «gredi üüfe». Er setzt die Liedtexte in den Kontext ihrer Entstehung und steuert die ein oder andere Anekdote bei. (reg)

Samstag, 19. Februar, 20.15, Kleinbühne Chupferturm, Schwyz.

Fanny Wobmann: Literatur­residenz mit Lesung

Die Neuenburger Autorin Fanny Wobmann ist für eine dreiwöchige Literaturresidenz zu Gast in Luzern. Bei ihrem Aufenthalt im Hotel Beau Séjour beglückt die 37-Jährige das Zentralschweizer Publikum auch mit einem Lesungsabend aus ihrem von der Fachwelt vielfach gelobten Roman «Am Meer dieses Licht».

Donnerstag, 17. Februar, 19.00, Hotel Beau Séjour, Luzern

Ein Theatertrip in die Berge

In «Ich ersehne die Alpen; so entstehen die Seen» nehmen uns die Theatermacher Stephan Roppel, Michael Wolf und Vivianne Mösli auf eine identitätsstiftende Reise in die Berge.

Donnerstag, 17. Februar, 20.00, Theater im Burgbachkeller, Zug

Ein Stück für die Ohren von TaTa Theater

Das Kollektiv TaTa Theater verbindet Improvisationstheater mit Musik-Jams. In «Brandwarmi Stube – Theater für die Ohren» setzt es sich mit dem Alleinsein, Gemeinschaft, Verlust, vier Hühnern und «Abverheitem» auseinander.

Samstag und Sonntag, 19. und 20. Februar, 20.00 bzw. 17.00, ­Zwischenbühne, Horw

Mummenschanz auf Jubiläumstour

Die legendäre Maskentheatergruppe beehrt Emmen mit «50 Years».

Mummenschanz zeigt die beliebtesten Sketches aus dem grossen Repertoire der letzten fünf Jahrzehnte. Bild: Noe Flum

Das Schweizer Objekt- und Maskentheater Mummenschanz ist 50 geworden und noch kein bisschen angestaubt. Die weltweit bekannte Truppe erreicht ihr Publikum noch immer universell und jenseits von Sprache, Alter und Kultur. Die neue Tournee «50 Years» bestreiten Nachwuchsartisten und -artistinnen. Mit dabei ist aber auch Ur-Mitglied Floriana Frassetto, die mit über 70 jeden Abend auf der Bühne steht. (md/sw)

Donnerstag bis Sonntag, 17. bis 20. Februar, jeweils 20.00 (Sonntag um 14.00), Le Théâtre, Emmen.

Trashig-punkige One-Woman-Show

Bei Mélissa Guex ist Rapunzel weder Fräulein in Not noch zarte Jungfrau.

Die Tänzerin und Choreografin Mélissa Guex, geboren 1993, ist in einem kleinen Dorf am Fusse des Waadtländer Juras aufgewachsen. Im Stück «Rapunzel», das sie in Residenz am Tanzhaus Zürich erarbeitet, befreit sie die Märchenfigur von Geschlechterklischees: «No need to be saved!» Mit der Compagnie Sumo entwickeln Mélissa Guex und ihr Team seit 2019 ein nicht immer bequemes Werk, das auf einer ausgefeilten Ästhetik basiert. (reg)

Mélissa Guex trennt als Rapunzel das unbewegliche Schicksal der Märchenfigur von dem des abenteuerlichen und mutigen Prinzen. Bild: Yoshiko Kusano

Freitag, 18. Februar, 19.00, Kleine Halle, Südpol, Luzern/Kriens.

Benno K. Zehnder im Gespräch mit Sabine Altorfer

Im Rahmen seiner Ausstellung «BildLust» in der Akku-Kunstplattform in Emmenbrücke führt der Künstler Benno K. Zehnder am kommenden Sonntag, 20. Februar, um 11 Uhr ein Werkgespräch mit Kunstexpertin Sabine Altorfer. Der Eintritt beläuft sich auf 15 Franken, für Akku-Mitglieder beträgt er 10 Franken.

Kunstplattform Akku in Emmenbrücke, 20. Februar 2022

Vor Ort in der Kunsthalle: Anna Margrit Annen

Die Künstlerin Anna Margrit Annen ist im Rahmen ihrer Ausstellung mit dem Titel «weit» in der Kunsthalle Luzern in der Kunsthalle vor Ort – und zwar morgen, Freitag, 18. Februar, von 16 bis 19 Uhr. Ebenfalls vor Ort wird dann Kurator Michael Sutter sein.

Kunsthalle Luzern, 18. Februar 2022, 16 bis 19 Uhr

Kunst zum Feierabend im Museum Sankturbanhof

Im Museum Sankturbanhof in Sursee gibt es im Rahmen der Ausstellung «Sammlung im Dialog» am 24. Februar, von 18.30 bis 19 Uhr, die Kurzführung «Kunst zum Feierabend». Sursee, 24. 2. 2022, Anmeldung unter info@sankturbanhof.ch