Luzerner Kleinstadt Lädelisterben in der Coronakrise? Es geht auch umgekehrt – wie bei diesem Geschäft Um ihre Stadt-Kundschaft täglich bedienen zu können, betreibt die Ruswiler Kulturgärtnerei Homatt an der Burgerstrasse einen Laden. Allerdings: Etwas Wichtiges fehlt im Angebot. Roman Hodel 15.04.2021, 17.45 Uhr

Da ein leeres Ladenlokal, dort ein Geschäft, das schliesst: Auch in der Luzerner Innenstadt macht sich der digitale Wandel im Detailhandel immer stärker bemerkbar. Zumal dieser seit gut einem Jahr noch von der Pandemie beschleunigt wird. Doch es gibt auch Betriebe, die genau die andere Richtung einschlagen, die expandieren. Die Kulturgärtnerei Homatt aus Ruswil gehört dazu. Im vergangenen Oktober eröffnete sie in der Luzerner Kleinstadt, genau genommen an der Burgerstrasse 17, ihren Bio-Gartenshop – und zwar im Haus des Luzerner Detaillistenverbandes.

Geschäftsführer Patrick Biedermann im Bio-Gartenshop der Kulturgärtnerei Homatt an der Burgerstrasse 17. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. April 2021)

«Der Verband war froh, dass sie ein kleines Unternehmen aus der Region für ihre Mietfläche gewinnen konnten und wir wiederum freuten uns darüber, für unsere Kundschaft in der Stadt endlich die ganze Woche über da zu sein», sagt Homatt-Geschäftsführer Patrick Biedermann. Denn treue Marktbesucherinnen und -besucher kennen den Namen Homatt natürlich.

Homatt-Stand am Luzerner Wochenmarkt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 12. Mai 2020)

Bei der Jesuitenkirche verkauft die Kulturgärtnerei dienstags und samstags allerlei Produkte der eigenen Produktion in Ruswil. 1280 verschiedene Pflanzen werden dort gezogen. Alles bio. Oft Pro Specie Rara – ein Label, das für die Erhaltung alter Kulturpflanzen steht. Am Wochenmarkt und erst recht im Bio-Gartenshop kann die Kulturgärtnerei aus Platzgründen freilich nur einen Bruchteil des Sortiments anbieten.

Im Lockdown-Fall würde der Shop als Ausgabestelle dienen

Dabei ist die Nachfrage nach den Homatt-Erzeugnissen in Luzern gross. Biedermann spielt der seit Jahren anhaltende Trend in die Hand, wonach Städterinnen und Städter auch auf noch so kleinen Balkonen ihr Gemüse ziehen. Dass er ausgerechnet während der Coronakrise einen Laden eröffnet hat, hat im Prinzip sogar mit der Pandemie zu tun. «Im Falle von weiteren Lockdowns, die auch den Markt betreffen könnten, sind wir gerüstet», sagt Biedermann. «Dann könnte unser Shop als Warenplattform und Ausgabestelle für unsere Stadt-Kundschaft dienen.» Was für diese praktischer wäre, als nach Ruswil zu fahren.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die bei der Kundschaft beliebten Setzlinge fehlen im Bio-Gartenshop im Angebot. Denn für deren Verkauf braucht es eine Bedienung. Nur, im Laden ist es ihnen zu warm und zu trocken. Draussen geht indes auch nicht. Im städtischen Leitfaden Geschäftslokale heisst es zu den Auslagen: «Verkäufe auf öffentlichem Grund dürfen nicht getätigt werden.» Zeitlich beschränkte Promotionsaktivitäten sind aber auf Gesuch hin möglich. Erlaubt sind überdies Warenpräsentationen – in der Innenstadt auf einer Fläche von maximal 1,5 Quadratmeter pro Lokal. Blumen- oder auch Gartengeschäfte dürfen ihre Produkte dabei entlang der Schaufenster aufstellen. Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, ergänzt:

«Die Geschäftsauslage ist keine erweiterte Verkaufsfläche und soll letztlich nur gluschtig machen auf den Laden.»

Warum keine Selbstbedienung vor dem Lokal? Biedermann sagt: «Die Setzlinge wachsen in einem Substrat ohne Torf. Bei unsachgemässem Rausziehen aus den Gefässen werden sie oft beschädigt.» Gewiss könnte man den Verkauf irgendwie hinkriegen, «aber die Qualität würde leiden und das Handling wäre mühsam». Und so verweist er die Kundschaft für Setzlinge weiterhin an den Wochenmarkt oder auf einen Besuch in Ruswil. Dafür gibt's im Shop Blumen oder Kräuter im Topf und so ziemlich jede Hardware, die man zum Gärtnern braucht – vom Schüfeli bis zur Erde.