Aus Italien geflüchtete Antifaschisten gründeten 1925 in Genf die erste Colonia Libera Italiana, als Zeichen des Widerstands gegen das Mussolini-Regime, das seine Macht auch auf italienische Emigrantenorganisationen im Ausland auszuweiten versuchte. Später entstanden in verschiedenen Schweizer Ortschaften weitere freie Colonien. Am 21. November 1943 trafen sich Vertreter von zehn freien Colonien und gründeten eine nationale Föderation mit dem Zweck, die Aktivitäten der italienischen Immigranten zu koordinieren und zu verbinden und so eine aktive Rolle im Antifaschismus einzunehmen, den Flüchtlingen in der Schweiz zu helfen sowie den Widerstandskampf in Italien zu unterstützen.

Heute gibt es 116 Colonie Libere in der Schweiz. Mit rund 20’000 Mitgliedern ist sie heute die grösste nationale Ausländerorganisation in der Schweiz. Zu den wichtigsten sozialpolitischen Zielen der Colonie Libere zählten von Beginn an die Möglichkeit der Zusammenführung von Familien, die Abschaffung des Saisonnierstatutes sowie das Recht auf Mitwirkung am politischen Leben in der Schweiz. (hb)