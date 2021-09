Luzern: Lebensqualität hoch – Angst vor Arbeitsplatzverlust

Monitoring Lebensqualität der Luzernerinnen und Luzerner bleibt hoch – in diesem Bereich ist die Angst am grössten Die Einwohner des Kantons Luzern sind gesundheitlich robust und fühlen sich sicher. Sorgen bereiten Einsamkeit und Arbeitslosigkeit, wie die aktuellen Sozialindikatoren zur Lebensqualität von Lustat Statistik Luzern zeigen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 02.09.2021, 14.25 Uhr

Blick ins Staffeln-Schulhaus in Luzern-Reussbühl: Der Bereich Bildung und Arbeit kommt im aktuellen Lustat-Monitoring gut weg. Patrick Hürlimann (Luzern, 13. August 2020)

«Es geht mir gut!», sang Marius Müller-Westernhagen 1994. Gemäss dem aktuellsten Monitoring von Lustat Statistik Luzern dürfte das Lied auf die Stimmung der meisten Luzernerinnen und Luzerner zutreffen. Lustat untersucht seit einigen Jahren die Lebensqualität der Bevölkerung im Kanton anhand von 63 Sozialindikatoren, von der Arbeit bis zum Wohnen. Derzeit entwickeln sich 27 dieser Indikatoren in die gewünschte Richtung. Einen unerwünschten Verlauf gibt es bei 17 Indikatoren, während die übrigen stagnieren oder gesicherte statistische Aussagen fehlen. Die Entwicklungen werden in Ampelfarben dargestellt: Grün für positiv, Gelb für stagnierend oder unsicher, Rot für negativ. Sie sind in acht Lebensbereiche unterteilt.

Zusammengefasst geht es den Luzernerinnen und Luzernern vor allen in zwei Lebensbereichen gut: in der Gesundheit und in der Sicherheit. Bei der Gesundheit sinken zum Beispiel die potenziell verlorenen Lebensjahre; es sterben also weniger Personen vor Erreichen des 70. Geburtstags. Auch sinkt die Zahl der Hochbetagten in stationärer Pflege. Und die Luzerner bewegen sich mehr. Im Bereich der Sicherheit werden unter anderem weniger Gewaltdelikte und Verkehrsunfälle gezählt. Die Resultate basieren grösstenteils auf Quellen bis zum Jahr 2019. Die Pandemie hat also noch keinen Einfluss.

Weniger frühzeitige Schulabgänge, höhere Erwerbslosigkeit

Im Bereich Bildung und Arbeit zeigen sechs von elf Indikatoren eine positive und drei eine negative Entwicklung an. Positiv ist unter anderem, dass sich der Anteil Personen mit nachobligatorischer Ausbildung seit den 1990er-Jahren stark erhöht hat. Auch die Abnahme der Zahl der frühzeitigen Schulabgänger sowie die Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung werden positiv gewertet. In die falsche Richtung bewegen sich die (Jugend-)Erwerbslosigkeit und die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust.

Das Gefälle zwischen eigentlich guten Zahlen und der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust lässt sich laut Edith Lang, Leiterin der kantonalen Dienststelle Soziales und Gesellschaft, einerseits mit den unterschiedlichen Quellen erklären. So basiere etwa die Abnahme der Zahl der frühzeitigen Schulabgänger auf objektiven Zählungen. Die Frage zur Angst, den Job zu verlieren, stamme aus einer Bevölkerungsumfrage und sei darum subjektiv. Heisst: Die Angst vor dem Jobverlust kann auf generelle Verlustangst zurückzuführen sein. «Darauf deutet das Umfrageergebnis, wonach sich auch bei den in grösseren ländlichen Gemeinden Wohnhaften, der Schweizer Bevölkerung und Personen mit einem mittleren Bildungsniveau die Angst vor dem Stellenverlust gegenüber der Befragung von 2015 vergrössert hat.»

Uneinheitlich, aber tendenziell eher positiv, präsentiert sich die Lage im Bereich Umwelt: Die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs hat zugenommen, es wird mehr recycelt, der Wasserverbrauch ist gesunken und die Luftbelastung hat abgenommen. Negative Entwicklungen zeigen sich beim Energie- und Flächenverbrauch. Zudem ist auch die Zufriedenheit mit dem Umweltzustand zurückgegangen.

Im Bereich Lebensformen und soziale Netze zeigt sich ein leicht positives Bild: Mit den Rückgängen bei der Fremdplatzierung in Heimen und bei der Suizidrate entwickeln sich zwei Indikatoren in die gewünschte Richtung, während sich der Indikator zur Einsamkeit in die negative Richtung bewegt hat. Im Bereich Wohnen leuchtet die Entwicklung der Leerwohnungsziffer Grün, die Zufriedenheit mit der Versorgungsinfrastruktur hingegen Rot.

Mehr verfügbares Einkommen, aber auch mehr Transferleistungen

Auf die Lebensqualität drücken mehrere Indikatoren im Bereich finanzielle Situation. Zwar nimmt das verfügbare Einkommen zu, der Anteil der armutsbetroffenen Bevölkerung ab und auch der Anteil der Wohnkosten am Bruttoeinkommen der Luzerner Haushalte wird kleiner. Dafür steigen der Bedarf an staatlichen Transferleistungen, die finanzielle Belastung durch die Krankenkassenprämien und auch die Einkommensungleichheit wird grösser. Ausserdem steigt die Steuerbelastung an und die Zufriedenheit mit der finanziellen Situation nimmt ab. Unter dem Strich stehen hier drei grüne Punkte sechs roten gegenüber.

Im Bereich Freizeit und Kultur schätzen die Luzernerinnen und Luzerner zwar, dass mehr Menschen eingebürgert werden und die Mehrsprachigkeit steigt. Aber die Zufriedenheit über die Integration der ausländischen Bevölkerung sinkt. Abgesehen davon sinkt das Interesse an kulturellen Einrichtungen. Dienststellenleiterin Edith Lang bilanziert:

«Grundsätzlich konnte das bereits hohe Niveau bei der Lebensqualität in den meisten Lebensbereichen gehalten oder gesteigert werden.»