Natur-Museum Luzern mit neuer Aktion

Luzern «Liebe Natur, wann reicht es dir mit uns Menschen?» – Aktion im Natur-Museum Besucherinnen und Besucher des Natur-Museums können auf einem interaktiven Rundgang ihre Wünsche an die Welt formulieren. Das Museum will auf diese Weise mehr über seine Gäste erfahren. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 09.01.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Liebe Natur, wann reicht es dir mit uns Menschen?» Das steht auf einem der vielen Zettel im grossen Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Natur-Museums Luzern. Eine andere Frage an die Natur lautet: «Würdest du die Menschen vermissen, wenn es sie nicht mehr gäbe?» Oder auch ganz einfach: «Wie viele frei lebende Bären gibt es?»

Besucherinnen und Besucher des Museums haben die Fragen formuliert und auf Zetteln an eine Pinnwand geklebt.

Die 8-jährige Lauren klebt im Natur-Museum Luzern einen Zettel mit einer Frage an eine Pinnwand. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Januar 2022)

Auf einem Rundgang können Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Familien und Einzelpersonen sich an insgesamt zwölf Stationen zu diversen Themen äussern – auf spielerische, aber auch ernsthafte Weise.

Ariane Schaffer, Kommunikationsleiterin Kantonale Museen Luzern. Bild: Dominik Wunderli

Im Rahmen des Projektes «Wunsch (T)räume» haben das Natur-Museum und das Historische Museum Luzern erstmals einen Raum eingerichtet, in dem sich alles nur um die Besuchenden dreht. «Mit unserer grossen, begehbaren und interaktiven Plattform wollen wir unsere Museumsgäste besser kennen lernen und ausloten, was sie interessiert, was sie bedrückt oder zum Lachen bringt, was es an unerfüllten Wünschen gibt», sagt Kommunikationsleiterin Ariane Schaffer. «Partizipation spielt in unserem neuen Museumskonzept eine ganz wichtige Rolle.»

«Man kann sich hier auch kritisch äussern»

Der gebürtige Stadtluzerner Peter Stifel, der in Steinhausen im Kanton Zug wohnt, absolviert den Rundgang mit seiner aus den USA stammenden Ehefrau Ellen, ihren Enkelinnen Lauren und Amy und deren Cousine Catelyn. «Es ist eine tolle Sache», sagt Stifel, «weil man sich hier auch kritisch äussern darf. Und den Kindern gefällt es, weil sie ihre Wünsche und Ansichten frei aufschreiben können und sich ernstgenommen fühlen.»

Das Ehepaar Stifel mit ihren Enkelkindern im Natur-Museum. Wer will, kann sich während des Rundgangs auch fantasievoll kostümieren. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Januar 2022)

Der Spass kommt dabei nicht zu kurz. An der zehnten Station hängen Kostüme, mit denen man sich nach Lust und Laune verwandeln kann, etwa in einen König oder eine Prinzessin.

Projektleiterin Agnieszka Christen. Bild: Dominik Wunderli

Mit drei Kügelchen, die man beim Eingang erhält, kann man an der Station 5 via Kugelbahn anzeigen, welche Themen einen am meisten interessieren. Momentaner Spitzenreiter ist das Thema: «Was kann ich tun, damit es der Erde wieder besser geht?» Aber auch die Frage, wie lange eine Mango unterwegs ist, bis sie bei uns landet, bewegt viele. «Ziel ist es nicht, im Rahmen des Rundgangs Antworten zu liefern», sagt Projektleiterin Agnieszka Christen. «Wir wollen zusammen mit den Besuchenden das Museum der Zukunft erspüren, denken, weiterentwickeln. Durchaus möglich, dass wir wegen der Mango generell das Thema Nachhaltigkeit in einer folgenden Ausstellung aufgreifen.»

An einer Station adressieren die Erwachsenen Botschaften an die Kinder, und umgekehrt. Ein Erwachsener schreibt:

«Es tut mir leid, dass wir nicht besser auf die Welt aufgepasst haben. Versucht bitte noch zu retten, was zu retten ist, und lernt aus unseren Fehlern.»

Vor allem bei kleinen Kindern sind die Botschaften oft viel konkreter: «Liebes Mami, kannst du mir bitte eine Schlange schenken.»

Auch ein anderes aktuelles Thema steht im Fokus: Corona. «Jahrzehntelange Freundschaften sind wegen Impfen kaputtgegangen», schreibt hier ein Erwachsener. Auch ein Jugendlicher beklagt: «Kann nicht mehr alle Freunde treffen.» Es gibt aber auch Leute, die das Positive an der Krise sehen: «Ich ertrage viel mehr Zeit allein.» Oder: «Ich lese mehr Bücher.»

Interesse des Publikums ist gross

Das Interesse am Rundgang sei gross, sagt Ariane Schaffer. «Wir haben sehr viele Besucherinnen und Besucher. Einige Pinnwände waren bereits so voll, dass wir die ersten Zettel einsammeln mussten, um Platz für neue zu schaffen.» Es soll nicht die letzte derartige Aktion sein, betont Schaffer: «Nach und nach sollen die Besuchenden weiter ins Museumsgeschehen einbezogen werden, mit ihren Ideen einzelne Räume bespielen und die Museen mitgestalten.»

Hinweis

Die Aktion «Du bist, willst und magst!» im Natur-Museum Luzern dauert noch bis 13. März.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen