Drei Motionen zu Plan B für Cheerstrasse Littau überwiesen

Luzern-Littau Plan B für Cheerstrasse: Parlament spricht sich für Neuanfang aus ‒ fast harmonisch Nach der sistierten Erweiterung der Cheerstrasse will der Stadtrat vorwärtsmachen mit einem Alternativprojekt. Der Grosse Stadtrat überwies drei Motionen. Nur eine Partei sagte nicht zu allem Ja. Roman Hodel 16.12.2021, 20.16 Uhr

Das Projekt für die Erweiterung der Cheerstrasse in Littau ist wegen der horrenden Kosten zwar gestrichen, aber die aktuelle Situation dennoch alles andere als befriedigend. Das ist allen Beteiligten klar und deshalb braucht es ein Alternativprojekt. Gleich drei entsprechende Motionen ‒ eine von Grünen/SP/FDP/GLP, eine der SP sowie eine von den Grünen ‒ hat der Grosse Stadtrat am Donnerstag überwiesen. Alle drei nahm der Stadtrat entgegen. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Reduzierung von Stau, Verbesserungen für den Bus- und Veloverkehr, sondern neu auch die allgemeine Siedlungsentwicklung und Freiräume.

Wie der Stadtrat in der Antwort auf einen der Vorstösse schreibt, sind Sofortmassnahmen vorgesehen – etwa bezüglich Sicherheit beim Bahnübergang und Belagssanierungen. Weiter muss die Stadt wegen der Sistierung des Strassenprojekts den Bushof beim Bahnhof Littau neu planen. Schliesslich ist auf 2023 ein Entwicklungskonzept für das gesamte Gebiet rund um den Bahnhof Littau vorgesehen. «Es ist dem Stadtrat ein Anliegen, dabei insbesondere auch die Quartierbevölkerung einzubeziehen», so der Stadtrat.

Die Cheerstrasse beim Bahnübergang in Littau. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Mai 2021)

Und sie diskutierten wieder über den Verkehr ‒ was sonst?

Bei aller Einigkeit, dass es einen Neuanfang braucht – ganz harmonisch ging es am Donnerstag dann doch nicht zu und her. «Wir unterstützen keine Sperrung der Cheerstrasse für den Durchgangsverkehr, wie sie in zwei der drei Motionen angesprochen wird, darum lehnen wir diese beiden ab», sagte Marco Baumann (FDP). Es waren die einzigen Nein-Stimmen. Darauf erwiderte Nico van der Heiden (SP): «Ich habe das Wort ‹Möglichkeit› verwendet bei der Sperrung.» Seine Partei wolle nicht nur Verkehrsprobleme lösen, sondern eine Quartierentwicklung anstreben.

Roger Sonderegger (Mitte) gab zu bedenken, dass gerade mit der Quartierentwicklung der Plan B nochmals eine ganz andere Dimension annehmen werde: «Es braucht Geduld für diese ganzheitliche Therapie.» Nicht geheuer war Thomas Gfeller (SVP) der Fahrplan des Stadtrats: «Ein neues Projekt bis 2023, ob das eingehalten werden kann?» Auch bei den angekündigten Sofortmassnahmen setzte er ein Fragezeichen:

«Mit ein paar Pflanzentrögen, die man in den Weg stellt, und dem Abbau von Parkplätzen ist es nicht gemacht.»