Luzern Mal fährt sie – dann steht sie wieder still: Crazy-Mouse-Achterbahn an der Luga bereitet Schausteller Kopfzerbrechen «Störung» steht an der Kasse der Crazy-Mouse-Achterbahn. Ob die Bahn im Lunapark an der Luga in Luzern nochmals fährt, ist unklar. 29.04.2022, 17.47 Uhr

Steht still: Crazy-Mouse auf dem Luga-Lunapark. Bild: Leserreporter (Luzern, 29. April 2022)

Am Freitagnachmittag sind auf der Achterbahn Crazy-Mouse erneut keine Fahrgäste auszumachen. «Der Computer macht Probleme», sagt Eugen Zanolla, Schausteller und Koordinator des Lunaparks, auf Anfrage. Bisher habe man den Fehler nicht finden können: Mal fahre die Bahn, dann stehe sie wieder still. Zanolla verspricht: «Sicherheitstechnisch ist alles in Ordnung». Auch der Betreiber der Bahn, der Schausteller Ahrend, sei auf Platz und suche mit Hochdruck nach einer Lösung, so Zanolla weiter. Er sei zuversichtlich, dass die Bahn bald wieder fahre.

Bild: Zéline Odermatt (Luzern, 29. April 2022)

Die Crazy-Mouse ist eine der Attraktionen auf der diesjährigen Luga im Lunapark auf der Luzerner Allmend. Die Bahn stand in den letzten Tagen wiederholt still. Grund dafür war ein Relais-Schaltteil. Für die Fahrgäste hatte laut Zanolla aber zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. «Es gibt aber jede Menge andere Bahnen auf dem Luga-Lunapark, die es lohnt, zu besuchen», sagt Zanolla. Ob die Bahn nächstes Jahr wieder an der Luga steht, konnte er nicht sagen. (rem)