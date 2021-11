Jetzt kommt Tempo 30 auf der Bernstrasse in Luzern

Luzern Mehr Sicherheit und weniger Lärm: Jetzt kommt Tempo 30 auf der Bernstrasse Der Luzerner Stadtrat hat beim beim Kanton beantragt, Tempo 30 auf der Bernstrasse zu prüfen. 09.11.2021, 09.17 Uhr

Die Bernstrasse in Luzern soll Tempo 30 erhalten.



Bild: Dominik Wunderli

Tempo 30 auf der Bernstrasse wurde unter anderem von den Quartiervereinen Bernstrasse und Wächter am Gütsch gewünscht und in einem parlamentarischen Vorstoss gefordert. Das in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten zeige, dass von der Einmündung Sagenmattstrasse bis auf Höhe Bernstrasse 27 Tempo 30 zweck- und verhältnismässig sei, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Die Anwohnerinnen und Anwohner würden von einer erheblichen Verminderung des Lärms profitieren. Zudem werde die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht, der Verkehr verträglicher gestaltet und die Aufenthaltsqualität verbessert. Gemäss Verkehrsgutachten sind keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss zu erwarten. Die Vortrittsverhältnisse und Fussgängerstreifen sollen weitgehend erhalten bleiben. Damit könne auch für die Buslinien 12 und 30 ein behinderungsfreier Verkehrsablauf gewährleistet werden.

Ein Controlling werde zeigen, wie sich das neue Temporegime bewährt. Nach spätestens einem Jahr werde beurteilt, ob der Abschnitt für Tempo 30 richtig gewählt sei oder ob es Anpassungen brauche. Am 11. und 12. November werden die Arbeiten zur Einführung von Tempo 30 durchgeführt. Je nach Wetter kann es allerdings zu Verzögerungen kommen, heisst es in der Mitteilung. Während der Arbeiten wird ein Verkehrsdienst eingesetzt, um die Störungen so gering als möglich zu halten. (pl)