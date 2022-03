Luzern: Schopf in Ibach in Vollbrand – Anwohner hören Detonation

Luzern Schopf im Ibach stand in Flammen – mehrere Gasflaschen detoniert Am Donnerstagabend hat es im Gebiet Ibach geknallt und mehrere Feuerwehrfahrzeuge rauschten mit Sirenengeheul zum Einsatz. Grund dafür war ein Brand in einem Schopf. Sandra Peter Aktualisiert 17.03.2022, 21.03 Uhr

Video: PilatusToday

«Ein frei stehender Schopf stand in Vollbrand. Dabei kam es zu Explosionen von Gasflaschen, was auch in der Umgebung zu hören war», erklärt Hauptmann Markus Portmann von der Feuerwehr Stadt Luzern am Donnerstagabend. Verletzte gab es keine.