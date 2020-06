Interview «Junge Frauen haben mich auf der Strasse angesprochen»: Michèle Bucher ist die erste Stadtschreiberin Luzerns Die 38-jährige Michèle Bucher hat Geschichte geschrieben: Im April wurde sie als erste Frau ins Amt der Luzerner Stadtschreiberin berufen. Im Interview erzählt die ehemalige Grünen-Kantonsrätin, wie es sie von der Politik in die Verwaltung verschlagen hat. Simon Mathis 10.06.2020, 05.00 Uhr

Michèle Bucher im Innenhof des Stadthauses.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Mai 2020)

Michèle Bucher, Sie sind die erste Frau, die in Luzern das Amt der Stadtschreiberin bekleidet. Erfüllt Sie das mit Stolz?

Michèle Bucher: Von einem persönlichen Stolz kann ich nicht sprechen. Aber es bedeutet mir schon etwas. Ich finde es wichtig und richtig, dass nach mehreren hundert Jahren endlich eine Frau Luzerner Stadtschreiberin wurde. Es war an der Zeit. Frauen in hohen, verantwortungsvollen und politischen Posten sind nach wie vor untervertreten – gerade im Kanton Luzern mit seiner Männerregierung.

Wollen Sie ein Vorbild sein?

Wenn ich ein Beispiel dafür sein darf, dass man es auch als alleinerziehende Mutter in ein solches Amt schaffen kann, dann wäre das super. Die Reaktionen auf meine neue Aufgabe jedenfalls fielen überraschend zahlreich aus. Junge Frauen haben mich auf der Strasse angesprochen und gesagt: «Das ist so toll!» Und viele ältere Frauen und spannenderweise auch Männer freuten sich, das noch erleben zu dürfen. Das Echo war jedenfalls viel grösser als 2013, als ich Kantonsrätin wurde.

Im Kantonsrat haben Sie drei Jahre lang für die Grünen politisiert. Danach wurden Sie stellvertretende Staatsschreiberin beim Kanton Luzern. Ist es hinter den Kulissen nicht langweiliger als auf der Politbühne?

Nein, überhaupt nicht. Auf der Bühne, auf der ich mich heute bewege, kann ich mich vielleicht weniger selbst inszenieren. Ich habe das aktive Politisieren geliebt. Aber die Chance, professionell für den Kanton Luzern tätig zu sein, konnte ich nicht ausschlagen. Auch aus ökonomischen Überlegungen – als Kantonsrätin bekleidete ich ja nur ein Milizamt. Was ich jetzt mache, ist für mich als Juristin mit politischen Interessen mindestens ebenso spannend. Denn: Ich bin ein grosser Fan von Strukturen und Prozessen! Wenn ich mich an festen Abläufen und dem Recht orientieren kann, fühle ich mich wohl.

Auch das klingt nicht besonders aufregend.

Für mich schon. Das Recht ist sowohl die Grundlage als auch Schranke unseres Handelns. Es ist die Leitplanke. Meine Aufgabe beschränkt sich nicht nur darauf, dass die Verwaltung die Leitplanke sieht. Ich bin auch daran beteiligt, den Verlauf der Leitplanke zu gestalten. Sie soll so gebaut sein, dass man innerhalb des Rechts kreativ und innovativ sein kann. Ich bin keine Bewahrerin; ich setze mich für Weiterentwicklung ein. Zum Beispiel bei der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse.

Zur Person Die 38-jährige Michèle Bucher ist in Luzern aufgewachsen und hat Rechtswissenschaften an der Universität Luzern studiert. Von 2013 bis 2016 vertrat sie die Grünen im Kantonsrat, parallel war sie juristische Mitarbeiterin beim Kanton Nidwalden. 2016 wurde sie zur Stellvertretenden Staatsschreiberin des Kantons Luzern ernannt. Seit April amtet sie als Luzerner Stadtschreiberin. Bucher lebt mit ihren drei Kindern in der Stadt Luzern.

Wie würden Sie Ihre Rolle in einem Satz beschreiben?

Ich finde, das geht sogar in einem einzigen Wort: «Stadtschreiberin». Der Begriff ist traditionell und vielleicht etwas verstaubt, aber schön und treffend. Es gibt ja Leute, die verstehen sich lieber als «CEO» oder «Kanzleidirektor». Ich nicht. «Stadtschreiberin» bezeichnet meine Aufgabe präzise: Ich halte die politischen Beschlüsse der Stadt schriftlich fest – und zwar genau in dem Moment, in dem sie fallen. Ich bin also keine Chronistin, sondern eine, die die Geschichte der Stadt mitgestaltet und in Echtzeit festhält.

Dabei bekommen Sie Einblick in so manches Geheimnis.

Ein älterer Herr hat mir sogar gesagt: «Es wird niemanden geben, der mehr über die Stadt Luzern weiss als Sie.» Das stimmt wohl.

Ist das nicht belastend?

Nein. Denn es gibt nie etwas, das nur ich weiss. Ich verfüge über kein Geheimwissen. Aber natürlich muss ich mit den Informationen sorgsam umgehen. Mir muss immer bewusst sein, welchen Hut ich gerade anhabe. Aber das gehört zum Job und ist selbstverständlich.

Wie hat man sich eine typische Woche der Luzerner Stadtschreiberin vorzustellen?

Fixpunkt ist immer die Stadtratssitzung am Mittwoch. Ich bereite die Unterlagen dafür vor, studiere alle Geschäfte, mache mir rechtliche und formelle Gedanken, um die Exekutive beraten zu können. Nach der Sitzung geht es darum, die Dokumente aufzubereiten und die Kommunikation nach aussen aufzugleisen. Hm. Wenn ich so darüber nachdenke, klingt das gar nicht so aufwendig. (Lacht.) Aber natürlich ist es das durchaus. Die Stadtkanzlei ist übrigens auch verantwortlich für die Durchführung von Kommissions- und Parlamentssitzungen sowie die Organisation von Veranstaltungen und Empfängen.

Michèle Bucher im Stadthaus. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Mai 2020)

Wegen Corona fallen die meisten Veranstaltungen und Empfänge aus.

Ja, das ist echt schade. Ich habe ja im April hier angefangen. Nach meiner Zeit bei der dezentral organisierten Kantonsverwaltung, wo man sich kaum je sah, habe ich mich schon sehr auf den persönlichen Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefreut. Und kaum komme ich hier an, treffe ich auf leere Gänge und Büros. Es gibt Teammitglieder, die ich noch gar nicht gesehen habe! Das ist schon traurig. Auch den Austausch mit der Bevölkerung schätze und vermisse ich.

Fällt es Ihnen eigentlich schwer, Ihre eigene Meinung zu inhaltlichen Fragen zurückzuhalten?

Ein bisschen schon. Als Grüne ist man nun nicht gerade bekannt dafür, die konsensfähigsten Haltungen zu vertreten. (Lacht.) Allerdings habe ich gerade während meiner Zeit bei der bürgerlichen Kantonsregierung festgestellt, dass die allermeisten Menschen eine klare Meinung schätzen – auch wenn sie ganz anders denken. Man muss einfach wissen, wann es angezeigt ist, diese Meinung zu äussern.