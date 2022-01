Selbstunfall mit 2,7 Promille – Autofahrer leicht verletzt

Luzern Mit 2,7 Promille unterwegs: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt Am Donnerstag ereignete sich auf der Rengglochstrasse in Luzern ein Selbstunfall. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. 14.01.2022, 14.14 Uhr

Am Donnerstag, 13. Januar, kurz nach 14 Uhr, war ein Autofahrer von Luzern herkommend auf der Renggstrasse unterwegs und mündete in die Rengglochstrasse ein, um Richtung Malters zu fahren. Kurz nach der Einmündung geriet das Auto rechts von der Fahrbahn ab, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schreibt.