Luks-Mitarbeitende nehmen Abstimmung über Gesamtarbeitsvertrag an

Luzern Mitarbeitende des Luks sagen Ja zur Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags Bei der Urabstimmung über einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) sprechen sich die Mitarbeitenden des Luzerner Kantonsspitals und jene der Luzerner Psychiatrie für die Einführung eines GAV aus. Damit tritt dieser per 1. Juli 2022 in Kraft. 20.10.2021, 11.04 Uhr

Das Spitalzentrum des Luzerner Kantonsspitals (Standort Luzern). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Juli 2021)

Bei der Umwandlung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) und der Luzerner Psychiatrie (Lups) in gemeinnützige Aktiengesellschaften, hielt der Luzerner Kantonsrat im neuen Spitalgesetz fest, dass den Mitarbeitenden ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterbreitet werden müsse. Im Februar 2020 nahmen die Unternehmensleitungen des Luks und des Lups sowie diverse Gewerkschaften und Personalkommissionen die Verhandlungen auf. Bis am 15. Oktober 2021 hatten die Mitarbeitenden der beiden Unternehmen Gelegenheit, darüber abzustimmen, wie das Luzerner Kantonsspital in einer Mitteilung schreibt.