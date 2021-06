Spitzen Leichtathletik Luzern: Kambundji bestätigt Teilnahme

Luzern Mujinga Kambundji und weitere Topathleten haben fürs Spitzen Leichtathletik Meeting zugesagt Schweizer Topstars und nationale Nachwuchshoffnungen werden in Luzern gegen eine internationale Konkurrenz an den Start gehen. Es wird für einige Athletinnen und Athleten die letzte Chance sein, sich für Olympia in Tokio zu qualifizieren. Jule Seifert 15.06.2021, 19.48 Uhr

Am Dienstag, dem 29. Juni, dürfen sich die 800 Besucher vor Ort und über zwölf Millionen TV-Zuschauer weltweit auf ein sportliches Event der Extraklasse freuen: Die schnellste Frau der Schweiz und WM-Bronzemedaillengewinnerin Mujinga Kambundji bestätigte ihre Teilnahme beim Spitzen Leichtathletik Meeting. Da sie Olympialimite bereits unterboten hat, wird sie das internationale Meeting nutzen, um weiter an ihrer Formkurve zu feilen, um für Tokio in Bestform zu sein. In dieser Saison konnte sie bereits mit hervorragenden Leistungen glänzen. Sie gewann zuletzt in Genf auf der 100m-Distanz und erreichte beim 200m-Sprint in Florenz den dritten Rang.

Die Bernerin Mujinga Kambundji nach ihrem Sieg in Genf am 12. Juni 2021 über die 100 m. Martial Trezzini/ KEYSTONE

Nach wie vor ohne Olympiaticket ist Sprintkollegin Ajla Del Ponte. Ob sie auf der Allmend in den Startblock steigt, ist fraglich. Beim internationalen Meeting in Genf fehlten ihr lediglich drei Hundertstel für die Olympiaqualifikation. Gute Gründe für die Fans, auf ihre Teilnahme in Luzern und eine schnelle Zeit von der Tessinerin zu hoffen. Die Schweizer Sprinterinnen bewiesen auch als Team mit Jahresweltbestzeit in der Staffel in Genf ihre Schnelligkeit.

Europameister und Rekordhalter auf der Allmend

Bei den Männern werden die Schweizer Sprinter William Reais und Ricky Petrucciani versuchen, die Olympiaqualifikation zu erreichen. Reais, der Hallen-Rekordhalter über 200m, und der Schweizer Meister Petrucciani müssten dazu jedoch ihre persönlichen Bestleistungen knacken.

Wie in Ostrava wird William Reais in Luzern im 200m Sprint antreten. Martin Divisek (19 May 2021.) / EPA

Ebenfalls in Luzern bestätigt sind Julien Wanders, der Europarekordhalter über 10 km, der ehemalige Europameister im 400m-Hürdenlauf Kariem Hussein sowie Hürdenrekordhalter Jason Joseph.

Auch Stabhochspringerin Angelica Moser will in Luzern hoch hinaus. Die Halleneuropameisterin konnte in den vergangenen Jahren mit vielen Podestplätzen bei internationalen Wettkämpfen überzeugen und zählt auch auf der Allmend zu den Favoritinnen. Zuletzt verpasste sie in Genf nur knapp den Topspot auf dem Podium.

Mit der U20-Europameisterin Yasmin Giger (400m-Hürden), dem U20-Europameister Simon Ehammer (Zehnkampf) sowie der U23-Europameisterin Géraldine Ruckstuhl (Siebenkampf) werden weitere aufstrebende Schweizer Leichtathleten beim Meeting Luzern ihr Können unter Beweis stellen. Das die 23-jährige Ruckstuhl aus Altbüron zu den besten Mehrkämpferinnen der Welt gehört, zeigen nicht nur ihre Juniorentitel, sondern auch ihre guten Resultate in den Elite Wettbewerben. Der von ihr aufgestellte Schweizer Rekord liegt nur knapp unterhalb des Olympialimit.

Pilotprojekt Grossveranstaltung

Weiterhin spannend bleibt es, gegen wen die Schweizer antreten werden. Auch wenn das definitive Starterfeld erst kurz vor dem Wettkampf feststehen wird, zeigen sich schon erste Tendenzen, welche internationale Athletinnen und Athleten beim Silberstatus-Event der Continental Tour teilnehmen. Hauptsächlich werden im Coronajahr europäische Topathleten, zum Beispiel aus Deutschland, erwartet. Die südafrikanischen Leichtathleten könnten ebenfalls in Frage kommen, denn das Team hält sich derzeit in Europa auf.

In diesem Jahr werden auf der Allmend, statt der üblichen 7000, deutlich weniger Menschen den Athleten jubeln. Dennoch ist OK-Präsident Karl Vogler froh, den Athletinnen und Athleten «das langersehnte Ambiente zu bieten, um sie hoffentlich beflügeln zu können». Tickets gibt es ab 49 Franken (Kinder 29 Franken) online auf spitzenleichtathletik.ch