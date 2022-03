Luzern Der Abgang von Hoforganist Wolfgang Sieber provoziert Missklänge in der Hofkirche Der legendäre Organist der Luzerner Hofkirche, Wolfgang Sieber, ist seit 2021 in Pension. Doch der Abgang des Musikers verlief alles andere als harmonisch. Aus gekränktem Stolz? Hugo Bischof Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Wolfgang Sieber vor «seiner» Hofkirche Luzern. Er wurde 2021 nach 30 Jahren als Hoforganist pensioniert. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Juli 2021)

Wolfgang Sieber hat als Luzerner Hoforganist das Musikleben in dieser Stadt während dreissig Jahren geprägt. 2021 ging er in Pension, im Alter von 67 Jahren. Zu seinem Nachfolger als Hauptorganist in der Hofkirche wählte eine Findungskommission den belgischen Organisten Stéphane Mottoul, der trotz seiner erst 31 Jahre bereits über einen grossen Leistungsausweis verfügt.

Was ein reibungsloser Übergang vom alten zum neuen Meister hätte werden können, war von Anfang an von Missklängen begleitet. Er sei mit der «etwas abrupten Art und Weise», wie die katholische Kirchgemeinde Luzern seinen Abgang orchestrierte, «nicht glücklich», sagte Sieber unserer Zeitung bereits am 13. September 2021.

Die Fronten haben sich weiter verhärtet

Er hätte eine «rollende Übergabe mit Verbindung von Gewachsenem und Neuem» bevorzugt, so Sieber. Persönlich äusserte er sich noch deutlicher. Pfarreiverantwortliche hätten ihn zur «persona non grata» erklärt und ihm de facto ein Auftrittsverbot in der Hofkirche erteilt. Mittlerweile haben sich die Fronten weiter verhärtet. Hinter den Kulissen werden Vorwürfe und Gegenvorwürfe geäussert.

Wolfgang Sieber vor dem von ihm initiierten Echowerk der grossen Orgel in der Luzerner Hofkirche. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Juli 2021)

Am 21. April folgt der nächste Akt in diesem Ablösungsdrama. Dann ist die Generalversammlung des Vereins «Orgelfreunde der Luzerner Hofkirche». Der Verein wurde 2004 von Wolfgang Sieber gegründet, er ist bis heute auch dessen Präsident. Der Vorstand beantragt nun eine Statutenänderung. Demnach soll der Verein künftig nur noch «Luzerner Orgelfreunde» heissen, das Wort «Hofkirche» aus dem Namen verschwinden. Wendet sich Sieber damit demonstrativ ab von der Hofkirche? Ist er gekränkt, weil er die Verantwortung für die musikalische Programmierung in der Hofkirche nun in andere Hände übergeben muss? Geht es letztlich gar um Macht? «Überhaupt nicht», sagt Sieber.

«Der neue Name soll zeigen, dass die Orgelfreunde sich nicht mehr ausschliesslich mit der Hofkirche identifizieren.»

Die Beziehung zur Kirchgemeinde ist zerbrochen

Dennoch: Siebers Beziehung zur Pfarrei St. Leodegar und zur katholischen Kirchgemeinde Luzern ist offensichtlich zerbrochen. Darauf deutet eine zweite Statutenänderung hin, über welche die Orgelfreunde am 21. April abstimmen werden. Sie sieht vor, dass dem Vorstand keine Mitglieder mehr von Amtes wegen angehören sollen – konkret geht es um den amtierenden Hoforganisten, um ein Mitglied des Chorherrenstifts, den Hofpfarrer sowie eine Vertretung der Kirchgemeinde. Dafür soll neu künftig mindestens ein Mitglied des Vereinsvorstands ein Berufsmusiker sein («idealerweise ein Organist»).

Wolfgang Sieber (neben ihm seine Ehefrau Sylvia Käslin) inmitten von vielen Menschen, die für ihn nach einem seiner Abschiedskonzert im September 2021 auf der grossen Treppe vor der Hofkirche Spalier standen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. September 2021)

Ein Schelm ist, wer dabei Böses denkt und dies so interpretiert, dass Sieber die ihm unliebsamen Partner aus dem Vorstand hieven und selber das Präsidium behalten will. Die katholische Kirchgemeinde betrachtet dies offenbar bereits als vollendete Tatsache. Ihr bisheriger Delegierter Florian Flohr ist jedenfalls aus dem Vorstand der Orgelfreunde zurückgetreten, offiziell weil er pensioniert wurde. Ersetzt wurde er nicht. Auch der neue Hoforganist Stéphane Mottoul und Hofpfarrer Ruedi Beck sind nicht mehr im Vorstand der Orgelfreunde.

Orgelfreunde unterhalten Siebers «Echowerk»

Bei der Katholischen Kirchgemeinde Luzern äussert man sich auf Anfrage vorsichtig, der Hofpfarrer selber gibt keine Auskunft. «Die Orgelfreunde sind ein unabhängiger Verein, sie können ihre Statuten eigenständig festlegen», sagt Kirchgemeindesprecher Urban Schwegler. Weiterhin vertraglich gebunden ist der Verein aber an den Unterhalt des von Wolfgang Sieber 2015 eingeweihten Echowerkes der Hoforgel.

Einzig Stiftsprobst Christoph Sterkman will sich auch nach der Statutenrevision als ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei den Orgelfreunden zur Verfügung stellen. «Das begrüsse ich sehr», sagt dazu Sieber. Sterkman erklärt: «Der Vorstand hat mich angefragt, und sofern ich gewählt werde, mache ich das gerne.» Von den internen Querelen sei er zu weit entfernt, als dass er sich dazu äussern könne. Sterkman ist seit September 2020 Vorsteher des Chorherrenstifts.

«Von einem Auftrittsverbot ist keine Rede»

«Von einem Auftrittsverbot für Wolfgang Sieber in der Hofkirche war nie die Rede», betont derweil Urban Schwegler. Allerdings müsse er sich wie andere Musiker und Ensembles um eine Auftrittsmöglichkeit bewerben. Bewilligungsinstanz ist die Pfarrei zusammen mit der Kirchgemeinde. Am 4. April darf Sieber in der Hofkirche eine Goldene Hochzeit musikalisch begleiten. «Natürlich ist es kein absolutes Auftrittsverbot», räumt er ein. Doch freie Termine in der Hofkirche würden «spartanisch vergeben». In der Franziskanerkirche, wo kürzlich ebenfalls ein neuer Organist eingesetzt wurde, dürfe dessen Vorgänger weiterhin «täglich spielen», sagt Sieber.

Er werde in der katholischen Kirche Luzern «weiterhin nützlich sein, betont Sieber. Der Schwerpunkt werde aber nicht mehr in der Hofkirche sein, sondern «im ehrenamtlichen Engagement für die Wiederbelebung der stillgelegten Orgel in der Peterskapelle». Auch für eine neue Orgel in der Wallfahrtskirche Hergiswald werde er sich einsetzen. Seinem Nachfolger als Hoforganist wünsche er «Empathie, Lust und Neugierde».

Der Neue will kein Öl ins Feuer giessen

Stéphane Mottoul, der neue Hoforganist, vor der grossen Orgel in der Luzerner Hofkirche. Patrick Hürlimann (Luzern, 19. November 2021)

Dass der Übergang in der Hofkirche nicht reibungslos verlief, hat auch Stéphane Mottoul mitbekommen. Etwas «befremdet» habe ihn dies schon, sagt er. Mottoul will offenbar kein zusätzliches Öl ins Feuer giessen: «Ich bin sehr glücklich hier in Luzern. Es ist eine fantastische Aufgabe, die ich hier erfüllen darf.» Wichtig sei für ihn, seinen Job «in Ruhe machen zu dürfen». Seinem Vorgänger wünsche er «alles Gute».

Wie die Geschichte weiter geht, wird sich am 21. April zeigen. Der Verein Orgelfreunde Luzern hat rund 400 Mitglieder. Eine Umfrage habe gezeigt, dass 90 Prozent für die Statutenänderung seien, sagt Sieber. Welche Rolle er selber künftig im Vorstand spielt, bleibt offen. Die Musizierlust des Ex-Hoforganisten ist jedenfalls ungebrochen, jetzt einfach ausserhalb der Hofkirche, mit Konzerten schweizweit. Auch seine Experimentierfreude, die ihn schon an der Hoforgel auszeichnete, ist geblieben.

Stéphane Mottoul tritt am Donnerstag in der Hofkirche auf

Der neue Hoforganist Stéphane Mottoul hat seinen nächsten Auftritt in der Hofkirche am 31. März um 20 Uhr. Dabei führen er und der Stiftschor St. Leodegar unter der Leitung von Ludwig Wicki Orgelwerke und Choräle von Bach auf. Es ist der Auftakt zum ersten Jahresprogramm des 2020 neu gegründeten Vereins «Musik im Hof». Dieser versteht sich zwar bewusst «nicht als Konkurrenz zum Verein Orgelfreunde». Er wird das Musikleben in der Hofkirche aber künftig prägen, unter anderem mit einem Orgelfestival im Juli und einer neuen Konzertreihe mit dem gesamten Orgelwerk von Johann Sebastian Bach.

