Das Glücklich Festival findet statt – Besucherzahl ist begrenzt

Nach Zwangspause Das Luzerner Glücklich Festival findet wieder statt – Einlass nur mit Covid-Zertifikat Das Glücklich Festival findet nach einjähriger Pause am 4. September wieder statt. Wer auf das Festivalgelände will, braucht ein Covid-Zertifikat – die Besucherzahl ist begrenzt. Pascal Linder 10.08.2021, 16.51 Uhr

Der Sommer 2021 ist kein einfacher für Festival-Liebhaber – die meisten Festivals wurden abgesagt. Doch das Glücklich Festival Luzern verkündete am Dienstag gute Neuigkeiten für alle Konzert-Hungrigen: Nach einer Zwangspause soll es nämlich am 4. September auf der Fruttstrasse sowie dem grossen EWL-Parkplatz wieder stattfinden. Insgesamt acht Künstler und drei Poetry-Slam-Artisten sollen auf drei Bühnen auftreten. Es werden unter anderem Steff la Cheffe, Ritschi, Marc Amacher, The Souls und die Band Frameless zu sehen sein, wie das Festival mitteilt.



Am 4. September findet das Glücklich Festival nach einer Zwangspause wieder statt. Bild: Jon Trachsel

Unter dem Motto «Glückliche Kunstwelt» setze man die Kunstszene in den Vordergrund und möchte damit, die in den letzten Monaten eher still gewordene Stimme, wieder so richtig schreien und aufblühen lassen, heisst es in der Mitteilung. Trotz erschwerten Planungsbedingungen, halten die Veranstalter an einer Durchführung des Festivals fest. Sandro Bläsi, Medienverantwortlicher des Glücklich Festivals, sagt auf Anfrage:



«Wir merken, dass die Leute ein Verlangen nach kulturellen Anlässen haben und einen Schritt zurück zur Normalität wollen.»

Das Organisationsteam sei nach wie vor überzeugt, dass sich ein Festival in dieser Grössenordnung im bekannten Rahmen durchführen liesse.

Zutritt nur mit Covid-Zertifikat

Die Organisatoren wollten kein Festival mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und Sitzpflicht bei der Konsumation. Daher gilt: Aufs Festivalgelände kommt nur, wer im Besitz eines Covid-Zertifikats ist – geimpft, genesen, getestet. PCR-Tests dürfen nicht älter als 72 Stunden sein, Antigen-Tests nicht älter als 48 Stunden.

Kinder bis 15 Jahre kommen ohne Covid-Zertifikat auf das Gelände. Bild: Jon Trachsel

Nach der Schliessung des Outdoor-Geländes findet in der benachbarten Bar 59 die Glücklich Aftershowparty statt. Das gesamte Gelände wird zwecks Zertifikatskontrolle abgesperrt sein – es herrscht ein begrenztes Besucherkontingent. Gemäss Bläsi sind auf dem Festivalgelände insgesamt 3000 Personen zugelassen – rund 2500 Tickets seien im Vorverkauf erhältlich.

Sämtliche Infos, Auftrittszeiten, Tickets und weitere Impressionen zum Festival finden Sie auf der Website gluecklichfestival.ch.