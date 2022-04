Neue Bahnhofstrasse Luzern: So siehts ohne Velostation aus

Luzern Bahnhofstrasse: Statt einer Velorampe gibt’s jetzt Natursteine Die Planung für die künftige Flaniermeile Bahnhofstrasse Luzern muss wegen des Neins zur Velostation leicht angepasst werden. Offen ist noch die Platzierung der Veloparkplätze. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 05.04.2022, 13.47 Uhr

So soll die Bahnhofstrasse Luzern nach der Neugestaltung aussehen, mit einem Natursteinbelag rechts entlang der Häuserfassade. Ein solcher ist jetzt anstelle der weiter vorne geplanten, vom Volk abgelehnten Velorampe vorgesehen. Visualisierung: PD

Nach dem Nein zur Velostation an der Bahnhofstrasse muss der Bereich der angedachten Velorampe neu geplant werden. Anstelle der Rampe gibt es nun einen Steinbelag, wie er auch an anderen Orten der neuen Bahnhofstrasse vorgesehen ist, wie die Stadt mitteilt.

Dabei handelt es sich um einen Natursteinbelag mit grossformatigen länglichen Steinen, wie Lukas Deschwanden, Projektleiter des städtischen Tiefbauamts, sagt. Dieser Belag ist künftig auf der ganzen Bahnhofstrasse entlang der dortigen Häuserfront vorgesehen. Entlang der Reuss ist ein Mergelbelag vorgesehen, in der Strassenmitte ein normaler Strassenbelag.

Um die Veloparkplätze kümmert sich die Stadt später

Weil die Velostation nicht gebaut wird, müssen an der Bahnhofstrasse oberflächlich neue Veloabstellflächen geschaffen werden. «Diese sind nicht Bestandteil des Strassenprojekts, sie werden deshalb als Verkehrsanordnungen in einem separaten Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt publiziert», sagt Deschwanden. Die Devise lautet: «Zuerst die Infrastruktur, dann die Nutzung.» Die Veloabstellplätze werden im Zusammenhang mit allen anderen Nutzungen der Bahnhofstrasse festgelegt werden.

So hätte die vom Volk abgelehnte Velorampe ausgesehen. An ihrer Stelle gibt es jetzt einen Natursteinbelag. Visualisierung PD

Wie viele Veloabstellplätze es künftig an der Bahnhofstrasse geben wird und wo sie stehen werden, ist noch offen. Gemäss Planung werden es aber ungefähr gleich viele sein wie heute, nämlich rund 400. Klar ist, dass es im Rahmen der geplanten Bahnhofstrasse-Promenade keine Veloabstellplätze bei der reussseitigen Baumallee mehr geben wird.

Pro Velo fordert weiterhin genügend Veloabstellplätze in Bahnhofnähe

Es müsse von der Seebrücke und von der Bahnhofstrasse her weiterhin genügend Veloabstellplätze geben, und zwar «in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof». Das sagt Korintha Bärtsch, Co-Präsidentin von Pro Velo Luzern. Abstellplätze im Bereich des Theaterplatzes seien dafür zu weit entfernt. Die Stadt müsse jetzt gute Lösungen präsentieren.

SP-Grossstadtrat Yannick Gauch erinnert daran, dass bis 2035 ein Bedarf für rund 7000 Veloabstellplätze in der Nähe des Bahnhofs bestehe. «Heute sind es etwa 3500.» Hier stünden die Verkehrsplanungsexperten der Stadt nun in der Pflicht. Es werde auch künftig Veloabstellplätze an der Bahnhofstrasse brauchen, sagt Gauch, «wohl auch im Bereich der Hauptpost».

Vier Bäume werden gefällt

Die übrige Gestaltung der Bahnhofstrasse und der Seidenhofstrasse ist vom Nein zur Velostation nicht betroffen. Die vierzehn Bäume, die bei der Velostation durch Neupflanzungen ersetzt worden wären, bleiben stehen. «Wie ursprünglich vorgesehen, sollen hingegen aus Gestaltungs- und Verkehrskonzeptgründen je zwei Bäume bei der Einmündung zur Seebrücke, einer bei der Kapellbrücke und einer bei der Jesuitenkirche gefällt werden», sagt Lukas Deschwanden.

Der Baubeginn für die Umgestaltung der Bahnhofstrasse ist auf Ende 2022 / Anfang 2023 geplant. Die Arbeiten werden rund eineinhalb Jahre dauern.

