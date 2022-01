Interview: Neuer Präsident der Regionalkonferenz Kultur

Region Luzern Neuer Präsident der Regionalkonferenz Kultur: «Die Finanzierungslücke wird so oder so kommen» Urs Brücker spricht im Interview über die Herausforderungen, die spätestens 2023 auf die Förderung der mittelgrossen Kulturhäuser wie Kleintheater, Südpol und Co. zukommt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Der Megger Gemeindepräsident und GLP-Kantonsrat Urs Brücker ist seit Anfang Jahr Präsident der Regionalkonferenz Kultur (RKK). Bei der Konferenz handelt es sich um einen Verbund von Gemeinden in der Region Luzern, der sich der Förderung des «kulturellen Mittelbaus» verschrieben hat. Über sogenannte Strukturbeiträge subventioniert die RKK mittelgrosse, überregionale Kulturbetriebe wie das Kleintheater, den Südpol und das Museum Bellpark in Kriens. Auf Brücker kommen einige Herausforderungen zu; die Zukunft der RKK steht auf wackeligen Beinen.

Urs Brücker. Bild: PD/Peter J. Waldis

Urs Brücker, in den vergangenen Jahren sind mehrere Gemeinden aus der RKK ausgetreten. Welche Zukunft hat dieses Konstrukt überhaupt noch?

Urs Brücker: Die Aufgabe der RKK ist äusserst sinnhaft, das Modell selbst aber tatsächlich ein exotisches Gebilde, ein loses Gemenge von Gemeinden. In den anderen Regionen des Kantons gibt es nichts Vergleichbares: Dort sind die Regionalen Entwicklungsträger Seetal, Luzern West und Sursee-Mittelland direkt für die überregionale Kulturförderung verantwortlich. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass die RKK, ob kurz oder lang, in den Gemeindeverband LuzernPlus integriert wird. Ob es die Regionalkonferenz künftig noch geben wird, ist also offen.

Wie stark ist der Durchhaltewille der verbliebenen RKK-Gemeinden?

Ich will es mal so sagen: Würde es mich überraschen, wenn die Stadt Kriens aus der RKK austritt? Eigentlich nicht. Sehr viele Ausgaben der Gemeinden sind gesetzlich gebunden. Wenn gespart werden muss, da ist man teils fast gezwungen, bei der Kultur den Rotstift anzusetzen.

Unter anderem das Museum im Bellpark in Kriens wird via RKK gefördert. Bild: Dominik Wunderli (2. September 2020)

Und in Ihrer Gemeinde Meggen?

Hier sieht es natürlich anders aus. Wer finanziell weniger Sorgen hat, kann sich die RKK-Mitgliedschaft logischerweise eher leisten. Wobei ich betonen muss, dass die Kulturförderung viel mehr als nur Luxus ist. Gerade in Meggen sind die mittelgrossen Kulturhäuser immer wieder ein Argument, das Ansiedlungswillige selber vorbringen, das erlebe ich in persönlichen Gesprächen mehrfach. Tiefe Steuern sind längst nicht der einzige Standortvorteil – auch die Kultur gehört mit dazu.

Durch die Strukturförderung fliessen jährlich rund 500'000 Franken an Kulturhäuser. Aber würde ein Wegfall dieser Gelder tatsächlich zu einem Zusammenbruch der mittelgrossen Kulturhäuser führen?

Das ist eine schwierige Frage, die sich nicht generell beantworten lässt. Die Beiträge für Festivals zum Beispiel sind im Vergleich zu den Ticketeinnahmen eher gering. Bei den Kulturhäusern ist der Beitrag allerdings substanziell.

Zurzeit spielen sich Kanton und Gemeinden den Ball zu in der Frage, wer wie viel zur Strukturförderung beitragen soll. Was ist hier die Haltung der RKK?

Wir sind überzeugt davon, dass sich auch der Kanton an dieser Förderung beteiligen sollte. Zudem braucht es aus unserer Sicht eine gesetzliche Verpflichtung. Es hat sich gezeigt, dass eine Beteiligung auf freiwilliger Basis nicht funktioniert. Wichtig ist jedenfalls, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, die tragfähig ist. Die Strukturförderung muss auf sicheren Beinen stehen, die Kulturhäuser brauchen Planungssicherheit.

Auch die RKK sitzt am Verhandlungstisch. Wie ist der Stand der Dinge?

Dem Regierungsrat liegen mittlerweile verschiedene, kantonsweite Finanzierungsmodelle vor. Jetzt liegt es an ihm, diese zu beurteilen.

Auch das Fumetto erhält Strukturbeiträge. Hier eine Satellitenausstellung in einem Stadtluzerner Schaufenster. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. März 2021)

Erst 2023 soll der Kantonsrat über ein Kulturförderungsgesetz beraten. Eine schnelle Lösung ist also nicht in Sicht. Was geschieht in der Zwischenzeit?

Meine Einschätzung ist: Die Finanzierungslücke wird so oder so kommen. Die Chance ist gross, dass 2023 in Bezug auf die Strukturbeiträge ein schwieriges Jahr wird. Es sei denn, die Regionen und der Kanton handeln schnell eine Zwischenfinanzierung aus.

Was würde diese Lücke konkret bedeuten?

Wir werden wohl nicht darum herumkommen, bestimmte Kürzungen vorzunehmen. Dabei versuchen wir, die Kulturhäuser möglichst zu schonen, da der Beitrag für sie besonders wichtig ist. Ein weiterer Ansatz könnte sein, die Projektförderung zu stärken. Institutionen würden dann Anträge zu einzelnen Projekten einreichen, statt einen jährlichen Beitrag zu erhalten. In der Projektförderung ist die finanzielle Lage nämlich nicht ganz so angespannt. Zudem planen wir, die Organisation der RKK selbst zu straffen und so Einsparungen zu machen.

Kann die RKK bereits in LuzernPlus integriert werden, bevor das Kulturförderungsgesetz in Kraft tritt?

Ja, das wäre möglich. Wie gesagt, ist die RKK eigentlich ein aus der Geschichte heraus entstandener Exot. In meinen Augen soll die Integration möglichst zügig erfolgen.

