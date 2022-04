Neues Luzerner Theater könnte zum Treffpunkt für alle werden

Kultur Neues Luzerner Theater soll zum Treffpunkt für alle werden: So könnte es funktionieren Wie soll das neue Theater in Luzern zu einem Treffpunkt für alle werden? An einem Podiumsgespräch äusserten Theaterfrauen interessante Ideen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 12.04.2022, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links: Marion Tiedtke, Ina Karr, Anna Hohler, Christina von Rotenhan und Nadia Fistarol beim Podiumsgespräch in Luzern. Hinten eine Aussenansicht des neuen Theatergebäudes «Nouvelle Comédie» in Genf. Bild pd

Das in Luzern geplant neue Theatergebäude soll zu einem Treffpunkt für alle werden. Darüber sind sich alle einig. Nur, wie soll das gelingen? Eine zentrale Rolle wird das Foyer spiele. Jener Ort, an dem man sich zuerst begegnet und wo die Interaktion beginnt - zwischen Theaterschaffenden und Publikum, aber auch zwischen unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen.

Der Theaterklub Luzern lud am Montagabend in der Box des Luzerner Theaters zu einem Podiumsgespräch. Vier Expertinnen aus der Theaterszene diskutierten über dieses Thema unter der Gesprächsleitung der Kulturredaktorin Anna Hohler.

Luzern habe eine wunderbare Kulisse mit See und Bergen. Warum dazu nicht einen «kulturellen Theaterberg» stellen, den man begehen könne, mit mehreren Foyers auf verschiedenen Raumhöhen? Diesen Gedanken äusserte Marion Tiedtke, Ausbildungsdirektorin Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.

100 Meter langes Foyer in Genf – in Luzern undenkbar

Wie mit den engen Platzverhältnissen umgehen? Das ist ohnehin eine der wesentlichen architektonischen Fragestellungen in Luzern. Die im Sommer 2021 eingeweihte «Nouvelle Comédie», der neue kulturelle Leuchtturm in Genf, hat ein 100 Meter langes Foyer. Ein Tummelplatz für die Bevölkerung.

Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer präsentieren das neue Genfer Theater. Video: Comédie de Genève

In Luzern sind solche Dimensionen natürlich undenkbar, weil da die Jesuitenkirche in die Quere käme. Bemerkenswert in Luzern ist auch, dass viele Achsen zum Theaterplatz führen. Wie sollen diese zum neuen Theater herangeführt werden? «Das Haus muss eine Einladung aussprechen», sagte Ina Karr, die Intendantin des heutigen Luzerner Theaters. Es müsse nach aussen signalisieren, dass es offen ist - auch für Leute, die kein Theaterstück besuchen wollen.

Frühzeitig mit der Bevölkerung sprechen

Im Theater Basel wurde die ursprüngliche, zwischenzeitlich verloren gegangene Idee des offenen Foyers aktuell wiederbelebt, unter dem Motto «Platz für alle – Foyer Public».

Das neu gestaltete Foyer Public und Theatercafé im Theater Basel, hier bei seiner Eröffnung im Frühling 2021, könnte eines der Vorbilder für das Foyer im neuen Luzerner Theater sein. Bild: Juri Junkov / bz (Basel, 15. Mai 2021)

Ab und zu führt das Theater hier selber kleinere Events durch, etwa eine öffentliche Probe. Aber der Raum lebt vor allem von der Eigeninitiative vieler. Es gibt Tangokurse, ein Digitalcafé für Senioren, eine Kinderecke Jassnachmittage und so weiter. Das Foyer fülle sich erfreulich mit Leben, sagt Organisationsberaterin Christina von Rotenhan. Natürlich sei es eine Gratwanderung:

«Was ist vom Theater gestaltet? Was ist für das Publikum zur Gestaltung frei?»

Sie hätten in Basel frühzeitig mit der Bevölkerung gesprochen, sie eingeladen, den Raum mitzugestalten, sagt Rotenhan. «So ist ein Raum entstanden, der nahe bei den Leuten ist.» Man sei auch immer bereit für Änderungen. «Das Theater muss vom Sende-Modus in den Zuhör-Modus wechseln», betont Rotenhan. Partizipation lautet das Zauberwort.

Regenbogenwelle strömt aus dem Theater

Angesichts der veränderten Informations-Konsumgewohnheiten, mit all den sozialen Medien, müsse das Theater «um Aufmerksamkeit buhlen», sagte Nadia Fistarol. Sie war in Zürich mitverantwortlich für den Umbau des Schiffbaus. «Wir haben eine Lichtorgel an die Decke gebaut, damit eine Regenbogenwelle aus dem Theater strömt», sagt sie.

«Die Kinder sollen ihren Eltern sagen, da will ich unbedingt rein.»

Auch eine Möglichkeit, die Bevölkerung ins Theaterfoyer zu locken. In Luzern läuft der Architekturwettbewerb für den Theaterneubau, das Ergebnis wird Ende Jahr vorliegen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen