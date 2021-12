1. Januar 2022 Neujahrsfeuerwerk in Luzern findet nicht statt Die 14. Ausgabe des Neujahrszauber-Feuerwerks in Luzern lässt ein weiteres Jahr auf sich warten. Kurz vor Weihnachten wird das Spektakel von Seiten Kanton abgesagt. Aktualisiert 23.12.2021, 14.15 Uhr

Die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern hat zehn Tage vor dem traditionellen Feuerwerk entschieden, dass eine Durchführung des Feuerwerks am 1. Januar 2022 nicht möglich sein wird. Grund für die Absage ist – wie könnte es anders sein – die Coronapandemie.

Begründet wird die Absage damit, dass bei Veranstaltungen draussen mit mehr als 300 Personen die 3G-Regel angewandt werden müsste, insbesondere müsste es einen abgesperrten Bereich geben. Zudem hätte der Veranstalter die Zertifikate kontrollieren müssen. Das sei aber schlicht nicht umsetzbar, sagt Gian Walker, Mitglied der Geschäftsleitung des Hotels Schweizerhof und des Organisationskomitees auf Anfrage. Auch andere Städte wie Basel und Zürich verzichten auf ein Feuerwerk.

Das OK hat das Konzept in diesem Jahr angepasst. Insbesondere setzte es auf dezentrale Anlässe. Bereits im letzten Jahr fand das Feuerwerk nicht statt. Das nächste Feuerwerk in Luzern soll am 1. Januar 2023 stattfinden. (rem)

Video und Bilder der Ausgabe 2020

Leserbild: Stephan Gehrig Leserbild: Hubert Zurbuchen Leserbild: Yannick Blattner Leserbild:Hubert Zurbuchen Leserbild: Andrea Jossen Bild: Alexandra Wey / Keystone Bild: Alexandra Wey / Keystone (Luzern, 1.1.2020) Leserbild: Simon Infanger Bild: Alexandra Wey / Keystone (Luzern, 1.1.2020) Bild: Alexandra Wey / Keystone (Luzern, 1.1.2020) Bild: Alexandra Wey / Keystone (Luzern, 1.1.2020) Leserbild: Angela Niederberger Das Neujahrsfeuerwerk im Nebel ueber der Kapellbruecke in Luzern am Mittwoch, 1. Januar 2020. (KEYSTONE/Alexandra Wey) Bild: Alexandra Wey / Keystone (Luzern, 1.1.2020) Bild: Alexandra Wey / Keystone (Luzern, 1.1.2020) Bild: Alexandra Wey / Keystone (Luzern, 1.1.2020) Leserbild: Jenna Meuli Leserbild: Romy Nothnagel