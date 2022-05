Luzern «New York Times» berichtet gross über Drama auf dem Pilatus Am Mittwoch hat die «New York Times» einen grossen Text publiziert, in dem der Pilatus eine Hauptrolle spielt. Es geht um eine gemeinsame Reise von Mutter und Tochter, eine Virus-Infektion – und Erkenntnisse über das Leben. Martin Messmer Jetzt kommentieren 12.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«On Switzerland’s Mount Pilatus, a Writer Remembers», zu Deutsch «Eine Schriftstellerin erinnert sich auf dem Pilatus»: So lautet der Titel einer langen autobiografischen Erzählung der äthiopisch-US-amerikanischen Autorin Maaza Mengiste (51), den die «New York Times» online am Donnerstag publizierte. Mengiste hat als Kind im Alter von 12 Jahren mit ihrer Mutter den Pilatus besucht, die vom Luzerner Hausberg fasziniert war. «Ich wusste nicht warum, aber ich wusste einfach, dass ich diesen Berg sehen muss», habe die Mutter zu ihr gesagt, schreibt Mengiste.

Im Text geht es um ein Drama, welches Mutter und Tochter auf dem Pilatus damals zusammen erlebten. Als die beiden auf dem Schiff nach Alpnachstad anreisten, begann der Knöchel von Tochter Maaza zu schmerzen. Um die aufgeregte Vorfreude ihrer Mutter nicht zu stören, habe sie zunächst nichts gesagt. Doch ihre Schuhe hätten sich immer enger und enger angefühlt.

«Als das Schiff am Bahnhof Alpnachstad ankam, war der Schmerz mein ständiger Begleiter, der mit jedem Schritt tiefer wurde.»

Anschliessend beschreibt die Schriftstellerin die Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Berg. «Ich war während dieses Aufstiegs zum Gipfel verzaubert.» Es folgt eine Lobeshymne auf den Pilatus und die Landschaft, die ihn umgibt: «Ich blicke hinunter auf das üppige Tal, auf die sanften Linien, die von schroffen Felsen und dunklen Baumgruppen unterbrochen werden, und dann, weiter unten, auf die herrliche Aussicht auf den Vierwaldstättersee.» Den späteren Aufenthalt auf Pilatus Kulm beschreibt Mengiste als «berauschendes Gefühl. Wir waren glücklich.»

Die Startseite des Online-Portals der «New York Times» am 12. Mai 2022. Rechts oben der Artikel über den Pilatus, der auf der Frontseite den Titel «Eine Rückkehr zum Schweizer Berg Pilatus nach einer lebensverändernden Reise» trägt. Bild: nytimes.com

Doch die Schmerzen in den Knöcheln, sie waren nicht weg. «Als wir in die kleine Seilbahn stiegen, die uns den Berg hinunter bringen sollte, konnte ich nicht länger schweigen. Ich humpelte merklich.» Als ihre Mutter die Knöchel kontrollierte und diese berührte, «zuckte ich zusammen. Sie blickte panisch auf und ich wusste, dass unsere Reise ruiniert war».

Geschwollene Füsse mit Ausschlag

Der Frontanriss der «New York Times.» nytimes.com

Der Knöchel sei deutlich geschwollen gewesen. Die Mutter beschloss, in Luzern eine Apotheke aufzusuchen. «Dort zogen wir meine Socken und Schuhe aus und schnappten nach Luft: Meine Knöchel und Füsse waren so geschwollen, mit einem Ausschlag übersät, dass ich meine Socken unmöglich wieder anziehen konnte.» Es folgten tagelange «Arzttermine und schlaflose und qualvolle Nächte». Dann die Diagnose: Eine Virusinfektion, «meine erste schwere Krankheit», die zum Glück behandelbar war. «Meine Mutter und ich sprechen regelmässig mit einem Gefühl des Entsetzens von diesen Tagen.» Die Schriftstellerin schreibt von einer kindlichen Erkenntnis, die sie damals gehabt habe, einer der wesentlichen Erkenntnisse dieser Reise: «Wie schmal der Unterschied zwischen Sicherheit und Gefahr ist.»

Das Titelbild des Artikels auf nytimes.com. Der Text ist an etlichen Stellen eine Ode an die Schönheit des Vierwaldstättersee und die Berge, die ihn umgeben. nytimes.com

Als erwachsene Frau also hat sich Maaza Mengiste wieder auf den Weg zum Pilatus gemacht, und sie schrieb über dieses Erlebnis. An vielen Stellen ist ihr Text eine eigentliche Ode an die Schönheit des Vierwaldstättersees und die Berge rundherum. Doch es war mehr als einfach ein Ausflug auf einen Gipfel. Es muss eine eigentliche Reise zu ihr selbst gewesen sein. Im Vorspann zum Text in der New York Times heisst es: «Als sie Jahrzehnte später zurückkehrt, gewinnt sie ein neues Verständnis für das Leben ihrer Mutter – und für ihr eigenes.»

Am Ende des Textes wendet sich die Autorin direkt an ihre Mutter. «Wir müssen hierher zurückkommen, wir müssen das wieder sehen. Es ist so wunderschön.» «Ja», habe ihre Mutter geantwortet, «das müssen wir.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen