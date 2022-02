Luzern Nico van der Heiden tritt als Grossstadtrat zurück – Nachfolgerin wird Marta Lehmann Nico van der Heiden war mehr als zehn Jahre lang im Grossen Stadtrat tätig. Der 42-jährige SP-Politiker will wieder mehr Zeit für seine Familie haben. 07.02.2022, 13.11 Uhr

Nico van der Heiden Bild: PD

Die parlamentarischen Schwerpunkte von Nico van der Heiden waren die ökologische Nachhaltigkeit und damit eng verbunden die Förderung des Veloverkehrs. In den letzten Monaten war er innerhalb der SP-Fraktion für die städtische Klimastrategie verantwortlich. Nach mehr als 10 Jahren zieht sich der 42-Jährige aus dem Grossen Stadtrat zurück, wie die SP-Fraktion des Grossen Stadtrat Luzern in einer Mitteilung schreibt. «Er möchte damit neuen Kräften Platz machen und wieder mehr Zeit für seine Familie haben», heisst es in der Mitteilung.