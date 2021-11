CKW, EWO und EWN bereinigen Besitzverhältnisse

Luzern / Nidwalden / Obwalden Zentralschweizer Energieversorger bereinigen Besitzverhältnisse CKW, EWN und EWO vereinfachen die Eigentumsverhältnisse an der Netzinfrastruktur. Sie war historisch gewachsen und komplex. 17.11.2021, 11.12 Uhr

Ein Strommast einer Hochspannungsleitung Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. September 2020)

Um die Eigentumsverhältnisse zu vereinfachen, haben die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW), das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) und das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) kürzlich eine Vereinbarung zur Bereinigung der Netzbesitzverhältnise per Anfang Jahr unterzeichnet. Sie sieht vor, dass die CKW ihre Hochspannungsleitungen in Unterwalden an das EWO und das EWN verkauft. Konkret übernimmt das EWN die Leitung von Horw via Hergiswil bis zur Unterstation Rotzwinkel in Stans (rund 8 Kilometer) und das EWO übernimmt die Leitung von Horw via Alpnach nach Giswil (rund 26 Kilometer). Die Leitung zwischen der Unterstation Rotzwinkel und Sarnen übernehmen das EWN und das EWO gemeinsam.