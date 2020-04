Luzern Nord: Credit Suisse kauft Neubauprojekt am Seetalplatz Am Seetalplatz entsteht mit dem Bauprojekt 4Viertel ein neues Quartier. Nun hat die Credit Suisse dort ein Neubauprojekt mit zwei Gebäudekomplexen erworben. 29.04.2020, 09.18 Uhr

Die Credit Suisse erwirbt zwei Gebäudekomplexe am Seetalplatz. Visualisierung: PD

(stp) Wie aus einer Mitteilung der Grossbank am Mittwochmorgen hervorgeht, übernimmt sie den entstehenden Neubau mit zwei Gebäudekomplexen von der Viscosuisse Immobilien AG. Über den Kaufpreis macht die Credit Suisse in ihrer Mitteilung keine Angaben.

Das Projekt schafft einen «ausgewogenen Nutzungsmix aus Büros, Wohnungen, Verkaufs- und Freizeitflächen», heisst es in der Meldung weiter. Gleichzeitig revitalisiere die Bank bei der bestehenden Liegenschaft am Seetalplatz 1 die Gewerbeflächen. Durch eine «bauliche Nachverdichtung» werde diese zudem mit einem Wohnanbau erweitert. Gemäss der Grossbank entstehen so insgesamt 192 moderne Wohnungen.

Die Bauzeit sei insgesamt relativ kurz, die Erstnutzung soll daher bereits in drei Jahren möglich sein. Für Marcel Denner, zuständiger Fondsmanager der Credit Suisse, ist klar: «Wir erachten diese Investition als wertvoll für das Fondsportfolio.» Wie Denner auf Nachfrage zudem mitteilte, sei über die Höhe des Kaufpreises Stillschweigen vereinbart.