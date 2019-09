Luzern Nord soll sich als Smart City entwickeln

In Luzern Nord sollen die Menschen dereinst in einem modernen, ökologischen und lebhaften Zentrum am Fluss leben und arbeiten. Um dieses Zielbild zu erreichen, soll sich Luzern Nord als Smart City entwickeln – im Sinne eines konkreten Praxisbeispiels in der Region Luzern.

Blick auf das Entwicklungsgebiet Luzern Nord. (Bild: Videostill Youtube)

(zim/pd) Smart City ist das Denken in sechs Dimensionen mit den Menschen im Zentrum, heisst es in einer Medienmitteilung des Gemeindeverbandes Luzern Plus. Dabei seien die Dimensionen untereinander vernetzt und aufeinander abgestimmt. Der regionale Entwicklungsträger für die Gemeinden der Region Luzern nennt dabei als Beispiele Sharing-Dienste für eine nachhaltige Mobilität (Dimension Mobilität), Zwischennutzungsprojekte zur Förderung der Eigeninitiative (Dimension Gesellschaft) oder auch 3D-Stadtmodelle für die verbesserte Bürgerinformation (Dimension Behörden). Des Weiteren aufgeführt werden in der Mitteilung auch Energieverbünde basierend auf erneuerbaren Energien für eine klimafreundliche Gesellschaft (Dimension Umwelt), Mieter-Apps zur Erleichterung des Alltags (Dimension Leben) oder kuratiertes Co-Working für kollaboratives Arbeiten (Dimension Wirtschaft).

All diese Dimensionen seien auf ein gemeinsames Ziel hin ausgerichtet und sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Smart City heisst laut Luzern Plus somit, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und unter Einbezug der Menschen vor Ort zu gestalten. Übergreifend sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, in Zusammenarbeit mit Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft eine Vision zum Aufbau intelligenter gebietsübergreifender Lösungen zu formulieren.

Angestrebt wird, das Leben durch akzeptierte, technische und gesellschaftliche Innovationen einfacher und besser zu gestalten. «Im Zentrum stehen nicht technische Gadgets, sondern die Menschen, die im sich schrittweise entwickelnden Gebiet Luzern Nord wohnen, arbeiten und studieren», wird Christoph Zurflüh, Gebietsmanager von Luzern Nord in der Mitteilung zitiert.

Zurzeit würden in der Zentralschweiz noch konkrete Beispiele für den Smart-City-Ansatz in einer Gebietsentwicklung fehlen. Unter der Federführung des Gebietsmanagements Luzern Nord von Luzern Plus soll in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern, der Stadt Luzern, der Gemeinde Emmen, den Investoren und Unternehmen sowie der Wissenschaft – unter Einbezug der heutigen sowie künftigen Nutzerinnen und Nutzer, Smart City gelebt werden. So soll – koordiniert im Rahmen der städtischen Aktivitäten zu Smart City sowie weiterer Kooperationen auf dem Weg zu einer Smart Region Luzern – ein erstes Praxisbeispiel mit wegweisendem Charakter entstehen.