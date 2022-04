«Mediterrane Nächte» in Luzern: Pilotprojekt kommt diesen Sommer

Stadt Luzern Nun gibt es doch «mediterrane Nächte»: Pilotprojekt wird von Juni bis September umgesetzt Stadtluzerner Gastronomiebetriebe können ihre Aussenfläche neu bis 1 Uhr geöffnet halten. Ende 2022 werden die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt ausgewertet. 07.04.2022, 09.44 Uhr

Bald gibt es auch in der Stadt Luzern ein bisschen «Dolce Vita». Bild: Stadt Luzern

In Luzern gibt es in diesem Sommer erstmals «mediterrane Nächte»: So dürfen die ortsansässigen Gastronomiebetriebe ihre Aussenfläche eine Stunde länger als sonst geöffnet halten. Gelten wird diese Änderung jeweils in den Freitag- und Samstagnächten, wie die Stadt Luzern in einer Mittelung schreibt.