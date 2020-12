Luzern Pilatusplatz: Kanton und Stadt lehnen Vorschlag zur Erhaltung von Parkplätzen ab Kanton und Stadt Luzern haben den Vorschlag der IG Pilatusplatz für eine neue Verkehrsführung am Pilatusplatz geprüft und lehnen ihn ab. Massgebende Projektziele, Rahmenbedingungen und Normen könnten nicht eingehalten werden, so die Begründung. 01.12.2020, 09.04 Uhr

In diesem Bereich auf der Obergrundstrasse sollen künftig keine Autos mehr fahren – das ist die Idee der sogenannten «Y-Lösung». Die IG Pilatusplatz ist gegen diese Lösung. Bild: Dominik Wunderli

(pw) Die Stadt Luzern, der Kanton, Real und EWL planen auf den Kantonsstrassen am und rund um den Pilatusplatz eine umfassende Sanierung und Erneuerung. Wie die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, hat das Tiefbauamt der Stadt im Juni 2020 auf Wunsch aus den Quartieren mit den Arbeiten für ein Vorprojekt begonnen, welches mit der sogenannten Y-Lösung eine neue Verkehrsführung beinhaltet. Diese Y-Lösung würde den gesamten Bereich der Obergrundstrasse zwischen Stadthaus und Inselbau zu einem grossen Teil vom Verkehr befreien und aufwerten, heisst es in der Mitteilung weiter.