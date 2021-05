Stadt Luzern Pizzeria La Bestia eröffnet eine Take-away-Filiale am Bahnhof Per Spätsommer eröffnet in der Nähe des Gleis 14 der Laden «La Bestia Stazione». Die Verantwortlichen setzen dabei nicht nur auf Pizza. 31.05.2021, 09.02 Uhr

(zgc) Wo früher eine alte Wagenrampe gestanden hat, können Pendlerinnen und Pendler künftig Pizza, Pasta und frisch gemahlenen Kaffee kaufen. Denn: Die Pizzeria La Bestia, die bereits eine Filiale an der Frankenstrasse beherbergt, öffnet eine Take-away-Filiale beim Ausgang im Bahnhof Luzern in Richtung KKL, in unmittelbarer Nähe zum Gleis 14. Laut Medienmitteilung soll der Startschuss im Spätsommer erfolgen.